Выпускница школы №2 в посёлке Новокручининский Забайкальского края Оксана Бадюл сдала ЕГЭ по истории на 100 баллов
Выпускница рассказала о подготовке к экзамену, её слова приводятся на сайте правительства Забайкальского края.
- Готовилась на онлайн-курсах с октября, занималась каждый день. Особенность подготовки к экзамену по истории – нужно постоянно повторять, чтобы не забыть большой объем информации, иногда приходилось что-то заучивать. Важно любить предмет, тогда изучать его будет интересно. На самом экзамене задания попались несложные, вариант на пробном экзамене был труднее. Я думала, что по результатам у меня может быть 100 баллов, но сомневалась. Сейчас я уже получила результаты по остальным экзаменам. Русский язык сдала на 94 балла, обществознание – на 85 баллов, - рассказала Оксана Бадюл.
Всего в Забайкальском крае девять стобалльников.
Стобалльница по истории из Забайкалья: «Занималась каждый день»
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