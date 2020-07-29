«Чтобы пешеходы скорость не превышали»: В Бурятии появился странный тротуар

В селе Кабанск в Бурятии появился необычный тротуар. Пешеходная дорога вдоль улицы не ровная – где-то она уложена на уровне автомобильной дороги, а где-то выше. Тротуар, по словам местных жителей, напоминает американские горки. Фотографии улицы выложили в паблике «Аноним 03».

- Вот такой тротуар уложили в Кабанске по Кооперативной. Людям приходится идти по проезжей части, чтоб не участвовать в этих американских горках. Администрация куда смотрит?? «Все для людей», - возмущаются местные жители.





Кроме того, дорога с тротуаром идёт от главной площади села до автовокзала и здания юстиции.- А с 1 сентября по ней пойдут дети в школу. По тротуару ли пойдут или по ровной проезжей части? – задаётся вопросом подписчик.Пользователи Сети пишут: «Не подумали о пожилых людях, ни о людях с ограниченными возможностями, и тем более про мамочек с колясками и детей на транспорте», «Бульдозером выровните, ломами ям наковыряйте и навоза с верху накидайте и будет все как вы любите!», «А как еще обеспечить заезд людям в их дворы?», «Это чтобы пешеходы скорость не превышали».