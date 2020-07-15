Прокуратура помогла пенсионерке получить право на доплату к пенсии за «сельский стаж»
В прокуратуру Курумканского района Бурятии обратилась местная жительница с жалобой о нарушении её пенсионных прав.
- Пенсионный орган отказал пенсионерке в перерасчёте фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости в связи с отсутствием необходимого стажа работы в сельском хозяйстве. В страховой стаж заявительницы не включили период работы более 20 лет в Курумканской станции по борьбе с болезнями животных, - сообщили в прокуратуре Бурятии.
Проверка установила, что женщина выполняла работу ветеринарного врача. Это соответствует списку профессий в соответствии с которыми устанавливается повышение размера фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости.
Прокурор района обратился в суд в интересах пенсионерки об обязании пенсионного органа включить в стаж указанный период работы и сделать перерасчёт размера выплаты.
Советский районный суд Улан-Удэ требования прокурора удовлетворил.
Решение суда вступило в законную силу, уточнили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.
В Бурятии в страховой стаж пенсионерки не включили 20 лет работы
Общество, Фото:
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