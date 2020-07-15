В Бурятии в страховой стаж пенсионерки не включили 20 лет работы

Прокуратура помогла пенсионерке получить право на доплату к пенсии за «сельский стаж»



В прокуратуру Курумканского района Бурятии обратилась местная жительница с жалобой о нарушении её пенсионных прав.



- Пенсионный орган отказал пенсионерке в перерасчёте фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости в связи с отсутствием необходимого стажа работы в сельском хозяйстве. В страховой стаж заявительницы не включили период работы более 20 лет в Курумканской станции по борьбе с болезнями животных, - сообщили в прокуратуре Бурятии.



Проверка установила, что женщина выполняла работу ветеринарного врача. Это соответствует списку профессий в соответствии с которыми устанавливается повышение размера фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости.



Прокурор района обратился в суд в интересах пенсионерки об обязании пенсионного органа включить в стаж указанный период работы и сделать перерасчёт размера выплаты.



Советский районный суд Улан-Удэ требования прокурора удовлетворил.



Решение суда вступило в законную силу, уточнили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.



