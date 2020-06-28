Министр здравоохранения Бурятии приняла участие в голосовании по поправкам в Конституцию



- Я считаю, что очень важная поправка введена в 72 статью - это большое внимание к улучшению обеспечения качественной и доступной медицинской помощью. Самая главная ценность человека - это его здоровье, долголетие. И основной подход медицины, который будет формировать наше государство и дальше - это организация и укрепление общественного здоровья, - сказала она.



Министр отметила, что за этими общими словами идёт большой посыл, в котором регламентированы формирование у людей мотивации к ответственному отношению к своему здоровью и создание условий для оказания медицинской помощи.



- Первая задача, которая стоит перед системой здравоохранения - это идти к тем стандартам оказания качественной медицинской помощи, чтобы в первую очередь сохранить жизнь наших земляков. Вторая задача - это сделать так, чтобы сегодня наш гражданин, наш земляк понимал, какими методами и способами он может сохранить своё здоровье, чтобы он своевременно обследовался, проходил диспансеризацию, чтобы принимал все необходимые препараты, которые сейчас идут через льготную систему.



Министр здравоохранения также отметила, что поправка формирует именно партнёрские отношения. Ответственное отношение к своему здоровью – это соблюдение здорового образа жизни, соблюдения профилактических мер. Потому что, только сохраняя и поддерживая здоровье, выполняя рекомендации врача, можно прийти к общему положительному результату.



- Это продление срока жизни, повышение качества жизни, чтобы наши земляки долго жили – это большая мечта у всех, и именно эта цель закреплена в статье №72, - резюмировала министр.



Евгения Лудупова вступила в должность министра здравоохранения буквально за несколько месяцев до прихода пандемии коронавируса в Россию. Под её руководством учреждения здравоохранения республики в рекордно короткие сроки перепрофилировали свою работу на борьбу с коронавирусом и смогли встретить появление первых больных в Бурятии во всеоружии.



Евгения Лудупова, министр здравоохранения Бурятии 28 июня приняла участие в голосовании по поправкам в Конституцию России и прокомментировала важность поправок, принимаемых в медицинской сфере.