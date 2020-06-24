Самую большую школу Бурятии хотят открыть раньше срока





Самая большая школа строится на улице Автотранспортная на Левом берегу в Улан-Удэ. Школа будет рассчитана на 1275 мест. В школе будет два бассейна, спортзал на три баскетбольных поля, уличный стадион, два актовых зала.Всего на строительство школы в 2020-2021 годах будет выделено почти 1,5 млрд рублей, сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.- Таких школ в городе ещё не было. Она станет самой современной и большой. Сегодня решается вопрос и по комплектованию учебного заведения учителями, потому что школа большая. Также предусмотрено строительство дороги и комплексное развитие пришкольной территории, - сообщил глава Бурятии Алексей Цыденов, который провёл выездное совещание на месте строительства.Вместе со строительством нового учебного заведения будет решено несколько вопросов населения левобережной части Советского района, отметил мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков.- Жители ждут школу: когда она появится, то будет решён и вопрос транспортной разгрузки Селенгинского моста. Также будем решать и вопросы подключения к канализации соседних жилых домов, - заявил Шутенков.Подрядчик, ООО «Дом2000», приступил к разработке котлованов и устройству фундамента здания школы. На сегодня строительная готовность составляет 10 процентов. На объекте ведутся работы по армированию стен и колон, устройству опалубки, отсыпке грунта.Накануне во время прямого эфира в YouTube глава Бурятии сообщил, что сроком ввода в эксплуатацию значится декабрь 2021 года. Но уже сейчас планируется, что строительство будет завершено раньше – в сентябре следующего года. Так дети смогут пойти в школу с началом нового учебного года.Во время прямого эфира Алексею Цыденову поступил вопрос о том, что «разваливается Сотниковская школа». Глава обещал разобраться в ситуации.