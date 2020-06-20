Мужчина закупил несколько таких гаджетов в виде часов и авторучек
Жителя Бурятии приговорил к судебному штрафу за продажу «шпионских» гаджетов.
Как установлено судом, мужчина, не имея лицензии на производство, реализацию и приобретение для продажи специальных технических средств, приобрёл 6 видеорегистраторов в виде шариковой авторучки, и 4 видеорегистратора в виде наручных часов. Эти гаджеты предназначены для негласного получения информации.
Мужчина продал один из таких видеорегистраторов, закамуфлированный под наручные часы.
Следователь ходатайствовал о прекращении уголовного дела в отношении подозреваемого с назначением ему судебного штрафа.
- В судебном заседании подсудимый своё заявление о прекращении уголовного дела с назначением ему судебного штрафа поддержал, - сообщили в Кяхтинском районном суде.
Постановление вступило в законную силу.
Жителя Бурятии оштрафовали за продажу «шпионских» часов
Общество, Фото:
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