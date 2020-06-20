Жителя Бурятии оштрафовали за продажу «шпионских» часов

Мужчина закупил несколько таких гаджетов в виде часов и авторучек



Жителя Бурятии приговорил к судебному штрафу за продажу «шпионских» гаджетов.



Как установлено судом, мужчина, не имея лицензии на производство, реализацию и приобретение для продажи специальных технических средств, приобрёл 6 видеорегистраторов в виде шариковой авторучки, и 4 видеорегистратора в виде наручных часов. Эти гаджеты предназначены для негласного получения информации.



Мужчина продал один из таких видеорегистраторов, закамуфлированный под наручные часы.



Следователь ходатайствовал о прекращении уголовного дела в отношении подозреваемого с назначением ему судебного штрафа.



- В судебном заседании подсудимый своё заявление о прекращении уголовного дела с назначением ему судебного штрафа поддержал, - сообщили в Кяхтинском районном суде.



Постановление вступило в законную силу.



