 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

03 Июня

02 Июня

Популярное

В Бурятии дети высадили цветы в виде цифры 75

В Бурятии дети высадили цветы в виде цифры 75
Общество, 
В Кабанске лесники и дети украсили сквер цветами

В Бурятии ребята из школьного лесничества «Зелёный патруль» и сотрудники Кабанского лесхоза высадили клумбу цветов в сквере ветеранов. Мероприятие прошло в рамках акции «Сквер Победы»

Перед посадкой лесники показали ребятам, как правильно посадить цветочки, чтобы те прижились и радовали своей красотой. Петуньи и ирисы были высажены в виде цифры 75, в честь памяти павших героев Великой Отечественной войны.

- Прежде всего, данным мероприятием мы хотели почтить память павших героев Кабанского района в Великой отечественной войне. Ребята с удовольствием приняли участие в посадке, обещали приходить и ухаживать за цветочками, - с улыбкой рассказала руководитель школьного лесничества Елена Волкова.

В рамках акции уже высажено 20 сиреневых скверов в Бичурском, Мухоршибирском, Хоринском, Баргузинском, Заиграевском, Тункинском, Селенгинском, Кабанском, Курумканском, Северо-Байкальском районах и Улан-Удэ, в память о тех, кто защищал страну в годы Великой Отечественной войны, сообщили в пресс-службе республиканского агентства лесного хозяйства.
дети лесники озеленение
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Улан-Удэ обновят 2404 табличек
В Улан-Удэ обновят 2404 табличек
Общество, 03.06.2020
В городе началась подготовка ко всероссийской переписи
В Бурятии дети высадили цветы в виде цифры 75
В Бурятии дети высадили цветы в виде цифры 75
Общество, 03.06.2020
В Кабанске лесники и дети украсили сквер цветами
Каждого десятого жителя Бурятии обследовали на коронавирус
Каждого десятого жителя Бурятии обследовали на коронавирус
Общество, 03.06.2020
Бурятия на 14 месте в стране по количеству исследований на 100 тысяч населения
Конные наряды вышли патрулировать леса Улан-Удэ
Конные наряды вышли патрулировать леса Улан-Удэ
Общество, 03.06.2020
В черте Улан-Удэ прошло масштабное патрулирование в лесном массиве
Иркутянин незаконно получил 200 тысяч рублей пенсии умершего отца
Общество, 03.06.2020
Родственники «забыли» сообщить о смерти пенсионера для снятия умершего с учёта
В Улан-Удэ начался дачный ажиотаж. Фоторепортаж
В Улан-Удэ начался дачный ажиотаж. Фоторепортаж
Общество, 03.06.2020
Дачники массово скупают рассаду. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко
В Иркутской области отменили цифровые пропуска
В Иркутской области отменили цифровые пропуска
Общество, 03.06.2020
Прилетевшие пассажиры должны изолироваться на две недели
В Улан-Удэ среди осуждённых выберут «Марью Искусницу»
В Улан-Удэ среди осуждённых выберут «Марью Искусницу»
Общество, 03.06.2020
Осуждённые женщины готовятся к творческому конкурсу
В Улан-Удэ сообщество частных детсадов доставляет медикам горячие обеды
В Улан-Удэ сообщество частных детсадов доставляет медикам горячие обеды
Общество, 03.06.2020
Под их патронажем находятся две больницы, госпиталь и бригады «скорой»
Из первых уст: В Бурятии получают президентские выплаты на детей
Из первых уст: В Бурятии получают президентские выплаты на детей
Общество, 03.06.2020
В семье, где воспитывается семеро детей, родители уже купили ребятишкам подарки
В России проведено более 11,4 млн тестов на коронавирус
В России проведено более 11,4 млн тестов на коронавирус
Общество, 03.06.2020
За сутки выявили 8,5 тысяч заболевших
Бурятский оперный театр закроет юбилейный сезон онлайн-концертом
Бурятский оперный театр закроет юбилейный сезон онлайн-концертом
Общество, 03.06.2020
Трансляция пройдёт на YouTube-канале театра 7 июня в 17 часов
Во дворах Улан-Удэ высадили берёзы, ели и черёмуху
Во дворах Улан-Удэ высадили берёзы, ели и черёмуху
Общество, 03.06.2020
При высадке деревьев учитывается мнение жильцов
Военные в Бурятии проводят двойную термометрию
Военные в Бурятии проводят двойную термометрию
Общество, 03.06.2020
Большая часть призывников останется в Бурятии

Профилактика

Позитив

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^