В Бурятии дети высадили цветы в виде цифры 75

В Кабанске лесники и дети украсили сквер цветами



В Бурятии ребята из школьного лесничества «Зелёный патруль» и сотрудники Кабанского лесхоза высадили клумбу цветов в сквере ветеранов. Мероприятие прошло в рамках акции «Сквер Победы»



Перед посадкой лесники показали ребятам, как правильно посадить цветочки, чтобы те прижились и радовали своей красотой. Петуньи и ирисы были высажены в виде цифры 75, в честь памяти павших героев Великой Отечественной войны.



- Прежде всего, данным мероприятием мы хотели почтить память павших героев Кабанского района в Великой отечественной войне. Ребята с удовольствием приняли участие в посадке, обещали приходить и ухаживать за цветочками, - с улыбкой рассказала руководитель школьного лесничества Елена Волкова.



В рамках акции уже высажено 20 сиреневых скверов в Бичурском, Мухоршибирском, Хоринском, Баргузинском, Заиграевском, Тункинском, Селенгинском, Кабанском, Курумканском, Северо-Байкальском районах и Улан-Удэ, в память о тех, кто защищал страну в годы Великой Отечественной войны, сообщили в пресс-службе республиканского агентства лесного хозяйства.

