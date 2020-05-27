15 юных художников из Улан-Удэ получат по 8 тысяч рублей⠀

На конкурс представили более 170 работ

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15 юных художников из Улан-Удэ получат по 8 тысяч рублей. Премии присуждены по итогам ежегодного конкурса юных художников имени Романа Мэрдыгеева, основоположника бурятского изобразительного искусства, народного художника Бурятской АССР, кавалера орденов «Трудовое Красное Знамя» и «Знак Почета». Конкурс проходил в Улан-Удэ с 20 по 25 мая, сообщает пресс-служба мэрии Улан-Удэ.

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В этом году на конкурс было представлено более 170 работ из детской художественной школы им. Р.С. Мэрдыгеева, музыкально-гуманитарного лицея им. Аюшеева, детских школ искусств №3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 14. В состав комиссии вошли деятели искусства республики и органов местного самоуправления.



Конкурс проводился в трех возрастных группах: младшей, средней и старшей. Ребята показали свои умения в живописи, композиции, графике, декоративно-прикладном искусстве и дизайне.⠀



По итогам рассмотрения работ звания лауреатов конкурса удостоены 15 ребят.

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Церемония награждения победителей состоится после снятия ограничений на проведение культурно-массовых мероприятий.

