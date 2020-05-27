 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

27 Мая

26 Мая

Популярное

15 юных художников из Улан-Удэ получат по 8 тысяч рублей⠀

15 юных художников из Улан-Удэ получат по 8 тысяч рублей⠀
Общество,  Фото:pixabay.com
На конкурс представили более 170 работ

15 юных художников из Улан-Удэ получат по 8 тысяч рублей. Премии присуждены по итогам ежегодного конкурса юных художников имени Романа Мэрдыгеева, основоположника бурятского изобразительного искусства, народного художника Бурятской АССР, кавалера орденов «Трудовое Красное Знамя» и «Знак Почета». Конкурс проходил в Улан-Удэ с 20 по 25 мая, сообщает пресс-служба мэрии Улан-Удэ.

В этом году на конкурс было представлено более 170 работ из детской художественной школы им. Р.С. Мэрдыгеева, музыкально-гуманитарного лицея им. Аюшеева, детских школ искусств №3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 14. В состав комиссии вошли деятели искусства республики и органов местного самоуправления.

Конкурс проводился в трех возрастных группах: младшей, средней и старшей. Ребята показали свои умения в живописи, композиции, графике, декоративно-прикладном искусстве и дизайне.⠀

По итогам рассмотрения работ звания лауреатов конкурса удостоены 15 ребят.

Церемония награждения победителей состоится после снятия ограничений на проведение культурно-массовых мероприятий. 
конкурс художники
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

15 юных художников из Улан-Удэ получат по 8 тысяч рублей⠀
15 юных художников из Улан-Удэ получат по 8 тысяч рублей⠀
Общество, 27.05.2020
На конкурс представили более 170 работ

В Иркутске выпускники провели «Последний звонок» в Minecraft
В Иркутске выпускники провели «Последний звонок» в Minecraft
Общество, 27.05.2020
Школьники воссоздали точную копию лицея в онлайн-игре  
В нацпарке в Бурятии туристам дадут «зелёные» купоны
В нацпарке в Бурятии туристам дадут «зелёные» купоны
Общество, 27.05.2020
Для туристов будут действовать правила обращения с отходами
В улан-удэнских дворах посадили сосны
В улан-удэнских дворах посадили сосны
Общество, 27.05.2020
Также сажают рябины и сирень
В России от коронавируса вылечилось более 142 тысяч человек
В России от коронавируса вылечилось более 142 тысяч человек
Общество, 27.05.2020
Скончались около четырёх тысяч больных
Воинские части в Бурятии пополнит тысяча младших специалистов
Воинские части в Бурятии пополнит тысяча младших специалистов
Общество, 27.05.2020
Они займут места ушедших на пенсию военнослужащих  
В воинских частях Бурятии будут по-новому охранять оружейные
В воинских частях Бурятии будут по-новому охранять оружейные
Общество, 27.05.2020
«ПОРП-1» позволяет следить за объектом дистанционно
Парад Победы в Улан-Удэ может пройти 24 июня
Парад Победы в Улан-Удэ может пройти 24 июня
Общество, 27.05.2020
Не исключено, что день проведения парада Победы будет выходным
В Бурятии появилась новая огненно-штурмовая полоса
В Бурятии появилась новая огненно-штурмовая полоса
Общество, 27.05.2020
Военные смогут преодолеть более 20 препятствий
Улан-удэнцы сутки не смогут купить алкоголь
Улан-удэнцы сутки не смогут купить алкоголь
Общество, 27.05.2020
Завтра в школах пройдут онлайн-линейки «Последнего звонка»
В Бурятии установили 20 камер для поиска лесных пожаров
В Бурятии установили 20 камер для поиска лесных пожаров
Общество, 27.05.2020
Видеокамеры охватывают площадь в 3,5 миллиона га леса
Мыс Бурхан на Байкале закроют для посещения
Мыс Бурхан на Байкале закроют для посещения
Общество, 27.05.2020
Популярную у туристов территорию будут приводить в порядок
В Улан-Удэ проведут лабораторию молодых оперных режиссёров
В Улан-Удэ проведут лабораторию молодых оперных режиссёров
Общество, 27.05.2020
В творческом проекте «Байкал-опера» может принять участие любой режиссёр-постановщик в возрасте до 35 лет

Профилактика

Позитив

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^