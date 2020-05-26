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В Улан-Удэ учреждения допобразования завершают учебный год в режиме онлайн

В Улан-Удэ учреждения допобразования завершают учебный год в режиме онлайн
Общество,  Фото:pixabay.com
Из-за коронавируса отменены линейки и массовые концерты

В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой учебный год в системе дополнительного образования Улан-Удэ заканчивается без линеек и массовых концертов. Итоги подводятся в онлайн-режиме, удалённо, но не менее празднично и ответственно.

Дом творчества «Форус» Советского района организует мероприятия в дистанционном формате: онлайн-собрания с родителями, итоговые мероприятия объединений всех направлений, отчётные концерты творческих коллективов с трансляцией в социальных сетях учреждения с охватом почти 3000 человек.

В доме творчества Железнодорожного района педагоги совместно с обучающимися подготовили отчётные мероприятия в виде онлайн-выставок, онлайн-спектаклей, видео-концертов, презентаций, подготовлены для зачётов видеоролики в соответствии с образовательными программами.

Воспитанники дома творчества Октябрьского района в дистанционном режиме завершили учебный процесс в формате викторин, тестов, онлайн-выставок, онлайн-концертов, видео-презентаций, собеседований и рефератов.

770 воспитанников городского центра детско-юношеского туризма успешно прошли итоговую аттестацию по туристско-краеведческой и социально-педагогической направлениям. Лучшие выпускники получат грамоты за успешное обучение, а также рекомендации для поступления в образовательные учреждения в туристической сфере и МЧС.

В межшкольном учебном центре Улан-Удэ завершились государственные квалификационные экзамены в дистанционной форме по 11 профилям обучения – будущим профессиям. Всего выпускников – 165 человек.

В детском оздоровительно-образовательном центре «Родник» зачётные мероприятия прошли в форме викторин и самостоятельной работы, а театральные объединения готовят спектакль «Дети войны».

Завершается учебный год и в городском дворце детского юношеского творчества. Состоялся отчётный проект музыкально-эстрадного театра «Королёк» – «Мир фантазий так широк, за собой меня увлёк» в соцсетях. Ансамбль «Веснушки» ГДДЮТ провёл дистанционное посвящение в участники ансамбля и перевод с подготовительной группы в основной состав обучающихся. Планируются итоговые мероприятия образцовой студии изобразительного искусства «Взгляд», эстрадной студии «Pioneer», студии художественной гимнастики «Грация» и других.

Все выпускники учреждений дополнительного образования получили свидетельства об окончании учебного года, дипломы, сертификаты, а также благодарности лучшим воспитанникам и их родителям. Об этом сообщает пресс-служба комитета по образованию администрации Улан-Удэ.
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