Нарушение выявила прокуратура
Как выяснила прокурорская проверка, в бюджетном учреждении Бурприрода нарушили природоохранное законодательство.
Установлено, что учреждением проведён государственный мониторинг численности и состояния популяции охотничьих ресурсов на территориях охотничьего хозяйства и государственного заказника «Узколугский» в Бичурском районе. Мониторинг проведён методом зимнего маршрутного учёта охотничьих животных.
Однако учёт животных осуществлён с нарушениями, не в полном объёме и без соблюдения погодных условий. Это повлекло недостоверную оценку численности вида охотничьих ресурсов на территориях охотхозяйства и государственного заказника.
Руководителю учреждения внесено представление, которое удовлетворено, три должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
В Бурятии с нарушением посчитали животных в заказнике
Общество, Фото:
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