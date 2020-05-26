В Бурятии с нарушением посчитали животных в заказнике

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Нарушение выявила прокуратура



Как выяснила прокурорская проверка, в бюджетном учреждении Бурприрода нарушили природоохранное законодательство.



Установлено, что учреждением проведён государственный мониторинг численности и состояния популяции охотничьих ресурсов на территориях охотничьего хозяйства и государственного заказника «Узколугский» в Бичурском районе. Мониторинг проведён методом зимнего маршрутного учёта охотничьих животных.



Однако учёт животных осуществлён с нарушениями, не в полном объёме и без соблюдения погодных условий. Это повлекло недостоверную оценку численности вида охотничьих ресурсов на территориях охотхозяйства и государственного заказника.



Руководителю учреждения внесено представление, которое удовлетворено, три должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

