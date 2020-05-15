Сухпайки получат около 22 тысяч подростков
13 мая на заседании республиканского оперативного штаба было принято решение оказать разовую помощь семьям, которые воспитывают детей в возрасте от 16 до 18 лет и которые не получают продовольственные наборы (сухпайки) в школах.
- Глава Бурятии Алексей Цыденов дал поручение организовать продовольственные наборы детям от 16 до 18 лет. Сухпайки получат порядка 22 тысяч детей. До конца мая будут сформированы все продовольственные наборы и переданы семьям. Доставку организуем через волонтёров, - рассказала министр социальной защиты Бурятии Татьяна Быкова.
Мера поддержки обусловлена тем, что дети старше 16 лет оказались не охвачены гуманитарной помощью. Министерство и отделы социальной защиты населения начали сбор заявок от муниципальных районов, уточняются списки детей данного возраста.
Финансирование мероприятия предусмотрено из средств фонда непредвиденных расходов правительства республики.
В Бурятии семьи с детьми от 16 до 18 лет получат сухпайки
Общество, Фото:
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