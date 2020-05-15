В Бурятии семьи с детьми от 16 до 18 лет получат сухпайки

Сухпайки получат около 22 тысяч подростков



13 мая на заседании республиканского оперативного штаба было принято решение оказать разовую помощь семьям, которые воспитывают детей в возрасте от 16 до 18 лет и которые не получают продовольственные наборы (сухпайки) в школах.



- Глава Бурятии Алексей Цыденов дал поручение организовать продовольственные наборы детям от 16 до 18 лет. Сухпайки получат порядка 22 тысяч детей. До конца мая будут сформированы все продовольственные наборы и переданы семьям. Доставку организуем через волонтёров, - рассказала министр социальной защиты Бурятии Татьяна Быкова.



Мера поддержки обусловлена тем, что дети старше 16 лет оказались не охвачены гуманитарной помощью. Министерство и отделы социальной защиты населения начали сбор заявок от муниципальных районов, уточняются списки детей данного возраста.



Финансирование мероприятия предусмотрено из средств фонда непредвиденных расходов правительства республики.

