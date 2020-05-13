67 пассажиров прилетят рейсом Сицзяо - Иркутск
14 мая в Иркутск из Китая (аэропорт «Сицзяо») прилетит рейс с 67 пассажирами на борту. Среди пассажиров есть жители Бурятии, а также 26 граждан Иркутской области. Об этом сообщила начальник управления губернатора Иркутской области и правительства Иркутской области по связям с общественностью и национальным отношениям Ольга Куриленкова.
Среди пассажиров жители ещё 16 субъектов РФ: Ленинградской, Свердловской областей, Забайкальского, Красноярского, Приморского краев, Новосибирска и других.
- Все прибывающие будут обследованы и размещены в обсерваторах. Жители Иркутской области при отрицательных анализах на коронавирус смогут проходить 14-дневную самоизоляцию по местам проживания, - подчеркнула Ольга Куриленкова.
Она также сообщила, что на сегодняшний день в обсерваторах других субъектов России размещены 52 жителя Иркутской области.
Всего с 1 апреля международными рейсами в Иркутскую область прибыл 871 человек, из которых 616 жители области.
- За это время мы встретили семь международных рейсов из Таиланда и Вьетнама. В мае у нас пока только один такой рейс, который ожидаем завтра. Тем не менее, жители области возвращаются из-за границы рейсами, которые прибывают в другие субъекты страны, - сказала Ольга Куриленкова.
На сегодняшний день за пределами России находится 516 жителей Иркутской области в 56 странах. Правительство региона продолжает оказывать содействие российским гражданам, желающим вернуться на родину, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.
Жители Бурятии вернутся из Китая через Иркутск
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