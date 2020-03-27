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Улан-удэнцы могут проголосовать за сквер, который отремонтируют в 2021 году

Улан-удэнцы могут проголосовать за сквер, который отремонтируют в 2021 году
Общество,  Фото:pixabay.com
Интернет-голосование стартовало на сайте «Активный горожанин»

В Улан-Удэ сегодня стартовало интернет-голосование за благоустройство общественного пространства в рамках программы «Формирование современной городской среды г. Улан-Удэ в 2018-2022 гг.».

Проголосовать за сквер или бульвар, который отремонтируют в 2021 году, можно на сайте «Активный горожанин». Проголосовать можно только за одну территорию из вышеуказанного перечня. Завершится голосование 29 мая.

В списке шесть территорий, среди них – сквер им. Пушкина (ул. Х. Намсараева); сквер «Строителям БАМа» (мкр. Энергетик); сквер «Яблоневый» (мкр. Аэропорт); бульвар «Сиреневый» (ул. Октябрьская); сквер «Зодчий» (пр. Строителей); территория, прилегающая к Гостиным рядам, пл. Революции.

Итоги голосования будут рассмотрены общественной комиссией по контролю и координации реализации муниципальной программы формирования современной городской среды в Улан-Удэ и учтены при формировании адресного перечня общественных территорий, сообщили в комитете городского хозяйства администрации Улан-Удэ.

За время реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2017-2019 годах уже благоустроено шесть общественных территорий (парк им. Д.Ж. Жанаева, бульвар Карла Маркса, сквер «Молодежный», сквер за КДЦ «Заречный», сквер мкр. Стеклозавод, площадь Славы). В 2020 году планируется благоустроить сквер «Ровесникам, ушедшим в бой».
голосование администрация Улан-Удэ
 
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