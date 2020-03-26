Контролируемые выжигания приостановлены из-за непогоды
По состоянию на 26 марта лесных пожаров в Бурятии не зарегистрировано. Профилактические контролируемые противопожарные выжигания подстилки, сухой травы и других горючих материалов сотрудниками лесной охраны приостановлены в связи с погодными условиями.
Контролируемые выжигания в ближайшее время запланированы в Джидинском, Мухоршибирском, Еравнинском, Баунтовском, Селенгинском и Бичурском районах Бурятии, сообщает пресс-служба Республиканского агентства лесного хозяйства.
При обнаружении задымлений лесники просят сообщать на «горячую линию» лесной охраны – 20-44-44
В Бурятии не горят леса
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Врачи РКБ Семашко поддержали флешмоб #COVIDнепобедит
Он отметил, что город «сохранил яркую национальную идентичность и провинциальное очарование»
Роскомнадзор озвучил некоторые итоги работы
Больные госпитализированы в республиканскую инфекционную больницу
Контролируемые выжигания приостановлены из-за непогоды
Кража произошла накануне Международного женского дня
После этого он пытался сымитировать самоубийство потерпевшего
Мужчина обратился в прокуратуру
Директора организации оштрафовали за выявленные нарушения
Организация не вовремя заплатила за продукты и школьные принадлежности
Соответствующее поручение дал председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин
После инцидента машиниста и помощника машиниста уволили
Ремонт будет производиться ночью
Строительство начнётся в этом году
О нарушениях горожан просят сообщать по телефону