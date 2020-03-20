В Бурятии в школе неправильно хранили крупу

Возбуждено административное дело



В Заиграевском районе Бурятии специалист управления Россельхознадзора провёл плановую проверку в Ацагатской средней общеобразовательной школе-интернате. В ходе проверки было выявлено нарушение правил закупки и хранения крупы.



Установлено, что в учреждении хранится 45 кг крупы без документов, подтверждающих качество и безопасность, и 20 кг крупы без маркировки. В помещении, где хранятся крупы, влажность воздуха составляет 90 %. Согласно маркировки гречневой крупы, влажность воздуха не должна превышать 70 %, сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.



Выявленные нарушения федерального закона «О качестве и безопасности пищевых продуктов» послужили поводом для возбуждения административного дела. МБОУ «Ацагатская СОШИ» выдано предписание об устранении нарушений.

