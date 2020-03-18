Таковы результаты второго этапа прошлогодней акции «Сообщи где торгуют смертью»
С 16 по 27 марта в Бурятии проходит акция «Сообщи где торгуют смертью».
- Направленна она на привлечение общественности, противодействие незаконного оборота наркотиков, сбор и проверку значимой и оперативной информации, а также оказание квалифицированной помощи, консультации по вопросам лечения и реабилитации наркозависимых, - рассказал начальник отдела УНК МВД по Бурятии Николай Шмаков.
Это мероприятие сотрудники полиции проводят в два этапа. Первый пройдёт сейчас, второй этап начнётся в 4 квартале 2020 года.
Полицейские проведут проверки и рейды, будет осуществляться мониторинг Интернета.
В прошлом году в рамках первого этапа акции сотрудники провели 132 рейда в местах массовых скоплений несовершеннолетних. Также из незаконного оборота было изъято более 14 килограммов наркотиков, в том числе марихуаны – 13,5 кг., гашиша и гашишного масла 535 г. и синтетических наркотиков около 7 г. Составлено 96 административных протоколов.
На второй этап в 2019 году было проведено 14 профилактических мероприятий, с общим охватом 1120 человек, 151 рейд в местах обитания детей и подростков, выявлено 41 преступление, изъято более 72 кг. наркотиков из которых 72 кг. 573 г. это марихуана, остальное гашишное масло и синтетические наркотики. Всего составлено 94 административных протокола.
- Рейды проводятся в местах массовых скоплений людей, это школы, компьютерные клубы, торговые центры, кинотеатры. Профилактические беседы, лекции с учащимися, студентами ссузов, вузов, - добавил Николай Шмаков.
В Бурятии изъято более 72 кг наркотиков
Общество, Фото:
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