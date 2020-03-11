Злоумышленники отобрали деньги хозяина дома
К полицейским Нерчинского района Забайкальского края обратился 48-летний житель посёлка Нагорный. Он рассказал, что вечером к нему домой пришли четверо неизвестных молодых людей и под надуманным поводом избили мужчину и стали требовать деньги.
Потерпевший отдал свои сбережения, в сумме около двух тысяч рублей. После этого молодые люди ушли. Потерпевшему понадобилась помощь медиков.
В ходе расследования полицейские выяснили личности нападавших и их место нахождения. Они были задержаны и доставлены в отдел.
В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, решается вопрос о квалификации преступления и возбуждении уголовного дела, сообщает пресс-служба УМВД по Забайкальскому краю.
Забайкальцы ворвались в дом мужчины и избили его
Общество, Фото:
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