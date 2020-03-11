Забайкальцы ворвались в дом мужчины и избили его

Злоумышленники отобрали деньги хозяина дома



К полицейским Нерчинского района Забайкальского края обратился 48-летний житель посёлка Нагорный. Он рассказал, что вечером к нему домой пришли четверо неизвестных молодых людей и под надуманным поводом избили мужчину и стали требовать деньги.



Потерпевший отдал свои сбережения, в сумме около двух тысяч рублей. После этого молодые люди ушли. Потерпевшему понадобилась помощь медиков.



В ходе расследования полицейские выяснили личности нападавших и их место нахождения. Они были задержаны и доставлены в отдел.



В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, решается вопрос о квалификации преступления и возбуждении уголовного дела, сообщает пресс-служба УМВД по Забайкальскому краю.





