 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

27 Февраля

26 Февраля

Популярное

В Улан-Удэ рассказали о программе Масленицы на площади Советов

В Улан-Удэ рассказали о программе Масленицы на площади Советов
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Гостей праздника ждут весёлые соревнования, приятные сюрпризы и подарки

Жителей и гостей Улан-Удэ приглашают 1 марта в 13:00 на площадь Советов традиционно и с размахом отметить один из самых любимых русских праздников – Масленицу.

В этот день центральная площадь Бурятии превратится в широкую раздольную ярмарку. Для посетителей праздника развернутся торговые ряды, где можно приобрести различные лакомства, сувениры, блюда национальной кухни, блины с вкуснейшими начинками.

С 12:30 в зоне «гуляния» всех пришедших на праздник будут встречать и потешать солнечные скоморохи и коробейники. Для гостей откроются интерактивные анимационные площадки с древнерусскими забавами: «Перетягивание каната», «Бег в мешках», «Бой подушками», «Петрушкин театр» и «Медвежья потеха».

В 13:00 на главной сценической площадке начнётся красочное театрализованное представление с участием творческих коллективов культурно-досуговых учреждений города.

В 13:50 на главной площадке пройдёт конкурсная программа «Блинный марафон». Любой желающий сможет продемонстрировать свои способности в фаршировке блинов, а для любителей блинчиков состоится конкурс на поедание блинов.

В 14:50 для самых сильных гостей праздника будет организован конкурс «Метание мешка» и «Поднятие гири». Гости Масленицы окунутся в настоящую атмосферу старинного русского праздника с его особенностями, традициями и колоритом.

В 15:45, в завершении праздника пройдёт сжигание чучела Масленицы с большими дружными хороводами.

Песни да пляски, игры да потехи, весёлые соревнования, приятные сюрпризы и подарки ждут всех от мала до велика. Всё это, а также многое другое ждёт вас на «Широкой Масленице». Об этом сообщает пресс-служба городского культурного центра.

Возрастное ограничение 0+
Масленица Праздники национальные традиции Улан-Удэ Бурятия народные гулянья ярмарка концерт конкурс площадь Советов
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Чите пройдёт краевой фестиваль-конкурс «Классика и современность»
В Чите пройдёт краевой фестиваль-конкурс «Классика и современность»
Общество, 27.02.2020
Забайкальцы будут соревноваться в игре на различных музыкальных инструментах
Иволгинский дацан вновь примет шахматный фестиваль «Сагаалха»
Иволгинский дацан вновь примет шахматный фестиваль «Сагаалха»
Общество, 27.02.2020
В рамках фестиваля пройдёт этап всероссийских соревнований по быстрым шахматам
В Иркутской области в ближайшие выходные стартует арт-фестиваль
В Иркутской области в ближайшие выходные стартует арт-фестиваль
Общество, 27.02.2020
Мероприятия пройдут в Листвянке и Иркутске
В Бурятии проведут соревнования по восхождению на пик Любви
В Бурятии проведут соревнования по восхождению на пик Любви
Общество, 27.02.2020
В Восточных Саянах пройдёт второй этап кубка России по скайраннингу
В Бурятии появился новый социальный хоспис
В Бурятии появился новый социальный хоспис
Общество, 27.02.2020
Он открылся в селе Сотниково
В Прибайкалье состоится лыжный мемориал Ф.И. Родионова
В Прибайкалье состоится лыжный мемориал Ф.И. Родионова
Общество, 27.02.2020
Лыжные гонки состоятся 7 марта в селе Кома
Студенческая весна в Забайкалье начнётся 1 марта
Студенческая весна в Забайкалье начнётся 1 марта
Общество, 27.02.2020
Итоги регионального этапа подведут в Чите 10 апреля
Улан-Удэ разыграет кубок города по пауэрлифтингу
Улан-Удэ разыграет кубок города по пауэрлифтингу
Общество, 27.02.2020
Соревнования состоятся 29 февраля
В Улан-Удэ подростки в СИЗО соревновались в поднятии гантель
В Улан-Удэ подростки в СИЗО соревновались в поднятии гантель
Общество, 27.02.2020
Несовершеннолетних посетил призёр республики по пауэрлифтингу и гиревому спорту Андрей Матвеев
В Улан-Удэ гаишники и десантники выяснили, чья профессия лучше
В Улан-Удэ гаишники и десантники выяснили, чья профессия лучше
Общество, 27.02.2020
В столице Бурятии прошёл конкурс мужских профессий «Наши защитники»
Бурятский балет отправился в Москву на «Золотую маску»
Бурятский балет отправился в Москву на «Золотую маску»
Общество, 27.02.2020
Столичные зрители увидят балет «Талисман»
В Бурятии посоревнуются в преодолении скального рельефа
В Бурятии посоревнуются в преодолении скального рельефа
Общество, 27.02.2020
В Тарбагатайском районе пройдут республиканские соревнования по спортивному туризму
Билет на чемпионат мира может освободить иркутян от работы
Билет на чемпионат мира может освободить иркутян от работы
Общество, 27.02.2020
Такие рекомендации даёт правительство области работодателям
На Евровидение предложили отправить Мэдэгму Доржиеву
На Евровидение предложили отправить Мэдэгму Доржиеву
Общество, 27.02.2020
«Вот было бы здорово», - прокомментировала сама певица
В Бурятии названы победители турнира мастеров художественного слова
В Бурятии названы победители турнира мастеров художественного слова
Общество, 27.02.2020
Гран-при достался учащимся Республиканского бурятского национального лицея-интерната №1
^