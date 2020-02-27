В Улан-Удэ рассказали о программе Масленицы на площади Советов

Гостей праздника ждут весёлые соревнования, приятные сюрпризы и подарки



Жителей и гостей Улан-Удэ приглашают 1 марта в 13:00 на площадь Советов традиционно и с размахом отметить один из самых любимых русских праздников – Масленицу.



В этот день центральная площадь Бурятии превратится в широкую раздольную ярмарку. Для посетителей праздника развернутся торговые ряды, где можно приобрести различные лакомства, сувениры, блюда национальной кухни, блины с вкуснейшими начинками.



С 12:30 в зоне «гуляния» всех пришедших на праздник будут встречать и потешать солнечные скоморохи и коробейники. Для гостей откроются интерактивные анимационные площадки с древнерусскими забавами: «Перетягивание каната», «Бег в мешках», «Бой подушками», «Петрушкин театр» и «Медвежья потеха».



В 13:00 на главной сценической площадке начнётся красочное театрализованное представление с участием творческих коллективов культурно-досуговых учреждений города.



В 13:50 на главной площадке пройдёт конкурсная программа «Блинный марафон». Любой желающий сможет продемонстрировать свои способности в фаршировке блинов, а для любителей блинчиков состоится конкурс на поедание блинов.



В 14:50 для самых сильных гостей праздника будет организован конкурс «Метание мешка» и «Поднятие гири». Гости Масленицы окунутся в настоящую атмосферу старинного русского праздника с его особенностями, традициями и колоритом.



В 15:45, в завершении праздника пройдёт сжигание чучела Масленицы с большими дружными хороводами.



Песни да пляски, игры да потехи, весёлые соревнования, приятные сюрпризы и подарки ждут всех от мала до велика. Всё это, а также многое другое ждёт вас на «Широкой Масленице». Об этом сообщает пресс-служба городского культурного центра.



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