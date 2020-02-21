 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

21 Февраля

20 Февраля

Популярное

Улан-удэнский ГДДЮТ стал лауреатом всероссийского конкурса

Улан-удэнский ГДДЮТ стал лауреатом всероссийского конкурса
Общество,  Фото:pixabay.com
Награда III степени досталась ему в номинации «Учреждение»

В Казани прошёл всероссийский конкурс «Звёзды будущего». Мероприятие состоялось в рамках X всероссийских Алишевских педагогических чтений «Современное дополнительное образование детей и взрослых: достижения и потери».

Участие в конкурсе принял городской дворец детского (юношеского) творчества из Улан-Удэ. В номинации «Учреждение» ГДДЮТ получил диплом лауреата III степени.

Целью «Звёзд будущего» является поиск и реализация педагогических идей и решений коллективов, руководителей и работников образовательных организаций. Об этом сообщает пресс-служба комитета по образованию администрации г. Улан-Удэ.
образование дополнительное образование дворец детского и юношеского творчества Улан-Удэ Бурятия конкурс лауреат
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Улан-удэнский ГДДЮТ стал лауреатом всероссийского конкурса
Улан-удэнский ГДДЮТ стал лауреатом всероссийского конкурса
Общество, 21.02.2020
Награда III степени досталась ему в номинации «Учреждение»
В Забайкалье стартует конкурс фотографий в бурятской одежде
В Забайкалье стартует конкурс фотографий в бурятской одежде
Общество, 21.02.2020
Снимки необходимо сделать во время празднования Сагаалгана в Чите
Масленицу в Иркутске отпразднуют на 80 площадках
Масленицу в Иркутске отпразднуют на 80 площадках
Общество, 21.02.2020
Главной станет станет площадь у дворца спорта «Труд»
Бурятских борцов наградили премиями от 150 до 400 тысяч
Бурятских борцов наградили премиями от 150 до 400 тысяч
Общество, 21.02.2020
В Улан-Удэ чествовали чемпионов и призёров международного турнира по вольной и женской борьбе Гран-при «Иван Ярыгин-2020» и чемпионата Европы
Улан-удэнка борется с раком необычным способом
Улан-удэнка борется с раком необычным способом
Общество, 21.02.2020
Девушка уедет в зимовье в лесу на несколько месяцев и снимет там фильм
В Бурятии прибавили пожарных для защиты Максимихи
В Бурятии прибавили пожарных для защиты Максимихи
Общество, 21.02.2020
Село Максимиха – одно из красивейших и популярных туристических мест Баргузинского района
В Забайкалье дети превратились в огнеборцев и вышли на боевое дежурство
В Забайкалье дети превратились в огнеборцев и вышли на боевое дежурство
Общество, 21.02.2020
Дети учились оперативно надевать боевую форму и пили чай с тортом
В Бурятии рассмотрят вопрос квартир для борцов Богомоева и Цыжипова
В Бурятии рассмотрят вопрос квартир для борцов Богомоева и Цыжипова
Общество, 21.02.2020
«Как будто звёзды сошлись»: Александр Богомоев и Балдан Цыжипов рассказали о чемпионате Европы
Трёх иркутян наградили за помощь полиции
Трёх иркутян наградили за помощь полиции
Общество, 21.02.2020
В Иркутске полицейские в канун Дня защитника Отечества поощрили трёх неравнодушных мужчин
В Бурятии намерены снизить смертность
В Бурятии намерены снизить смертность
Общество, 21.02.2020
В Улан-Удэ прошёл интерактивный семинар «Укрепление общественного здоровья»
В Улан-Удэ раньше времени из спячки вышли медведи
В Улан-Удэ раньше времени из спячки вышли медведи
Общество, 21.02.2020
Пока мишки капризничают в еде и предпочитают яблоки
В школах Улан-Удэ могут продлить карантин
В школах Улан-Удэ могут продлить карантин
Общество, 21.02.2020
Вопрос разрешится в понедельник
Танцующий на автовокзале весельчак рассмешил улан-удэнцев
Танцующий на автовокзале весельчак рассмешил улан-удэнцев
Общество, 21.02.2020
Мужчина устроил пляски прямо на улице перед автобусами. ВИДЕО
^