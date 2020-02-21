Награда III степени досталась ему в номинации «Учреждение»
В Казани прошёл всероссийский конкурс «Звёзды будущего». Мероприятие состоялось в рамках X всероссийских Алишевских педагогических чтений «Современное дополнительное образование детей и взрослых: достижения и потери».
Участие в конкурсе принял городской дворец детского (юношеского) творчества из Улан-Удэ. В номинации «Учреждение» ГДДЮТ получил диплом лауреата III степени.
Целью «Звёзд будущего» является поиск и реализация педагогических идей и решений коллективов, руководителей и работников образовательных организаций. Об этом сообщает пресс-служба комитета по образованию администрации г. Улан-Удэ.
Улан-удэнский ГДДЮТ стал лауреатом всероссийского конкурса
Общество, Фото:
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