 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

20 Февраля

19 Февраля

Популярное

Иркутская область будет отмечать Сагаалган по 24 марта

Иркутская область будет отмечать Сагаалган по 24 марта
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Глава Усть-Ордынского округа рассказал об основных праздничных мероприятиях

В Иркутской области праздник Белого месяца в этом году будет отмечаться с 24 февраля по 24 марта. Этот период в соответствии с распоряжением исполняющего обязанности губернатора региона Игоря Кобзева определён днями, в которые на территории Усть-Ордынского Бурятского округа отмечается национально-культурный праздник «Сагаалган». По традиции первый день Белого месяца в УОБО объявляется выходным днём.

По информации и.о. замгубернатора – руководителя администрации округа Анатолия Прокопьева, разработан план проведения основных торжественных мероприятий. В Усть-Ордынской национальной библиотеке откроется выставка книг, посвящённая Белому месяцу. Для учащихся младших классов запланирован вечер бурятских традиций и обычаев «Сагаан hарын амаршалга». Будет проведено заседание студии эстетических наук «Традиционный бурятский костюм», на котором участники ознакомятся с элементами национальных мужских и женских костюмов прибайкальских бурят. В Усть-Ордынском национальном центре художественных народных промыслов проведут мастер-класс «Оберег из фетра», на котором все желающие смогут изготовить для себя сувенирную продукцию.

По словам главы округа, отдельная праздничная программа предусмотрена и для жителей областного центра. В Иркутском областном художественном музее Национальный музей Усть-Ордынского Бурятского округа откроет две выставки «Бурятская Вселенная» и «Буддийская атрибутика». Государственный ансамбль песни и танца «Степные напевы» готовит новую концертную программу для гала-концерта, который пройдёт в Иркутском областном музыкальном театре имени Н.М. Загурского. Также ансамбль планирует большой гастрольный тур. Концерты «Степных напевов» смогут посмотреть жители Ангарска, Черемховского, Усть-Удинского, Казачинско-Ленского районов. Кроме того, ансамбль будет гастролировать по территории Республики Бурятия.

Торжественное мероприятие, посвящённое празднованию Белого месяца «Сагаалган», состоится в окружном центре 28 февраля. По традиции почётные гости смогут в этот день посетить дацан «Тубдэн Даржилин», встретиться с ламами, пройти обряд очищения огнём, принять участие в ритуале освящения флажков на удачу «Хии морин». В киноконцертном зале «Эрдэм» пройдёт торжественное мероприятие, которое завершится праздничным концертом ансамбля «Степные напевы».

Одним из самых зрелищных мероприятий Белого месяца станет областной конкурс «Баатар – Дангина», который ежегодно проводит Усть-Ордынский центр народного творчества. Победители будут представлять регион на межрегиональном конкурсе «Баатар – Дангина», который пройдёт в Бурятии. Об этом сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.
Сагаалган Усть-Ордынский Бурятский округ Иркутская область Праздники концерт буддизм национальные традиции национальная культура конкурс
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии запущен символ обратного отсчёта до Дня Победы
В Бурятии запущен символ обратного отсчёта до Дня Победы
Общество, 20.02.2020
Он был установлен на центральной площади Закаменска
Валуев и Поветкин приедут в Читу на турнир на призы Бахтина
Валуев и Поветкин приедут в Читу на турнир на призы Бахтина
Общество, 20.02.2020
Также почётными гостями станут Орзубек Назаров и Семён Гривачев
Сын ректора Бурятского госуниверситета стал чемпионом России
Сын ректора Бурятского госуниверситета стал чемпионом России
Общество, 20.02.2020
Илья Мошкин покорил вес в 180 кг в классическом жиме штанги
Cybertruck Илона Маска не доехал до Бурятии
Cybertruck Илона Маска не доехал до Бурятии
Общество, 20.02.2020
Культовый электропикап мог стать гвоздём «Байкальской мили»
В Бурятии поддерживают введение в Конституцию нормы о защите семьи
В Бурятии поддерживают введение в Конституцию нормы о защите семьи
Общество, 20.02.2020
Путин заявил, что при нём не будет «родителя номер один»
В Улан-Удэ подростки, стоящие на учёте, упражнялись на турниках и брусьях
В Улан-Удэ подростки, стоящие на учёте, упражнялись на турниках и брусьях
Общество, 20.02.2020
Функциональный тренинг провели «с целью профилактики деструктивного поведения»
«Потомственный бурят» Стивен Сигал посетит Сагаалган в Кремле
«Потомственный бурят» Стивен Сигал посетит Сагаалган в Кремле
Общество, 20.02.2020
Известный американский актёр в списке приглашённых гостей праздника  
Спортцентр «Байкал» в Иркутске готов на 95%
Спортцентр «Байкал» в Иркутске готов на 95%
Общество, 20.02.2020
Ежедневно на объекте работают около 1300 человек
В Улан-Удэ вновь зажгли Вечный огонь
В Улан-Удэ вновь зажгли Вечный огонь
Общество, 20.02.2020
Сегодня состоялась торжественная церемония зажжения Вечного огня на мемориале в посёлке Горького
Лыжники похода Хабаровск-Москва добрались до Бурятии
Лыжники похода Хабаровск-Москва добрались до Бурятии
Общество, 20.02.2020
По регионам Дальнего Востока и Забайкалья военные прошли уже порядка 2,5 тысяч километров
Национальная библиотека Бурятии не будет работать полмесяца
Национальная библиотека Бурятии не будет работать полмесяца
Общество, 20.02.2020
Библиотека ищет добровольцев для перемещения книг и мебели
В Улан-Удэ вновь начали подрезку деревьев
В Улан-Удэ вновь начали подрезку деревьев
Общество, 20.02.2020
От сухих веток уже избавили сотни деревьев
В 2021 году все школы Бурятии получат высокоскоростной интернет
В 2021 году все школы Бурятии получат высокоскоростной интернет
Общество, 20.02.2020
На сегодня качественным интернетом обеспечены 135 школ
Бурятские врачи выходили новорождённую длиной с ручку
Бурятские врачи выходили новорождённую длиной с ручку
Общество, 20.02.2020
Девочка родилась с экстремально низкой массой тела
^