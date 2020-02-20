Иркутская область будет отмечать Сагаалган по 24 марта

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Глава Усть-Ордынского округа рассказал об основных праздничных мероприятиях



В Иркутской области праздник Белого месяца в этом году будет отмечаться с 24 февраля по 24 марта. Этот период в соответствии с распоряжением исполняющего обязанности губернатора региона Игоря Кобзева определён днями, в которые на территории Усть-Ордынского Бурятского округа отмечается национально-культурный праздник «Сагаалган». По традиции первый день Белого месяца в УОБО объявляется выходным днём.



По информации и.о. замгубернатора – руководителя администрации округа Анатолия Прокопьева, разработан план проведения основных торжественных мероприятий. В Усть-Ордынской национальной библиотеке откроется выставка книг, посвящённая Белому месяцу. Для учащихся младших классов запланирован вечер бурятских традиций и обычаев «Сагаан hарын амаршалга». Будет проведено заседание студии эстетических наук «Традиционный бурятский костюм», на котором участники ознакомятся с элементами национальных мужских и женских костюмов прибайкальских бурят. В Усть-Ордынском национальном центре художественных народных промыслов проведут мастер-класс «Оберег из фетра», на котором все желающие смогут изготовить для себя сувенирную продукцию.



По словам главы округа, отдельная праздничная программа предусмотрена и для жителей областного центра. В Иркутском областном художественном музее Национальный музей Усть-Ордынского Бурятского округа откроет две выставки «Бурятская Вселенная» и «Буддийская атрибутика». Государственный ансамбль песни и танца «Степные напевы» готовит новую концертную программу для гала-концерта, который пройдёт в Иркутском областном музыкальном театре имени Н.М. Загурского. Также ансамбль планирует большой гастрольный тур. Концерты «Степных напевов» смогут посмотреть жители Ангарска, Черемховского, Усть-Удинского, Казачинско-Ленского районов. Кроме того, ансамбль будет гастролировать по территории Республики Бурятия.



Торжественное мероприятие, посвящённое празднованию Белого месяца «Сагаалган», состоится в окружном центре 28 февраля. По традиции почётные гости смогут в этот день посетить дацан «Тубдэн Даржилин», встретиться с ламами, пройти обряд очищения огнём, принять участие в ритуале освящения флажков на удачу «Хии морин». В киноконцертном зале «Эрдэм» пройдёт торжественное мероприятие, которое завершится праздничным концертом ансамбля «Степные напевы».



Одним из самых зрелищных мероприятий Белого месяца станет областной конкурс «Баатар – Дангина», который ежегодно проводит Усть-Ордынский центр народного творчества. Победители будут представлять регион на межрегиональном конкурсе «Баатар – Дангина», который пройдёт в Бурятии. Об этом сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.

