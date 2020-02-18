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В Улан-Удэ откроется выставка «Философия вечной души»

В Улан-Удэ откроется выставка «Философия вечной души»
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Она будет приурочена к празднованию Белого месяца

20 февраля в 16:00 в Улан-Удэ откроется выставка «Философия вечной души», приуроченная к празднику Белого месяца.

В экспозиции художественного музея имени Ц.С. Сампилова будут представлены живописные работы, скульптуры, ювелирные изделия, предметы декоративно-прикладного искусства именитых мастеров: Бальжинимы Доржиева, Валентина Архипова, Олега Козлова, Цыдыпа Цыбенова и других. Кроме того, на выставке можно будет ознакомиться с художественными произведениями молодых современных художников: Аюны Гарматаровой, Евгении Дугаровой, Туяны Дашеевой и т. д. Также на экспозиции будет демонстрироваться видео-арт от известной художницы Александры Дугаровой.

Главная задумка выставки состоит в том, чтобы показать разнообразие видов и жанров, индивидуальность авторского подхода к раскрытию темы буддизма. Об этом сообщает пресс-служба национального музея РБ.

Возрастная категория 6+
выставка Сагаалган музей буддизм Бурятия искусство художники скульптура живопись декоративно-прикладное искусство ювелирные изделия
 
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