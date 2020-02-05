В Бурятии красотка на каблуках эффектно разбила хребтовую кость

В Бурятии пользователей соцсетей удивила хрупкая девушка в вечернем платье и на каблуках, эффектно разбивающая хребтовую кость. Видео с красивой костоломщицей появилось накануне в Instagram и набрало уже более 8 тысяч просмотров и десятки комментариев.
Судя по видео, девушка участвовала в конкурсе на торжественном мероприятии. «Дулма, давай!», «Давай, давай!», - поддерживала её публика. Несколько пробных ударов по кости, один мощнейший удар и кость разбивается пополам. Восторженная публика ликует.
Восхищаются силой девушки и пользователи соцсетей:
«Крутая», «Мощь», Браво», «Во даёт, молодчина!!!», «Молодец!», «Красиво», - пишут комментаторы.
Выяснилось, что красавицу зовут Дулма Ербаева. Она родом из села Загустай Кижингинского района. Девушка участвует в соревнованиях по разбиванию хребтовой кости. Так, на Ёрдынских играх летом 2019 года Дулма Ербаева заняла третье место среди женщин.
Не меньший интерес вызвала у пользователей соцсетей другая юная костоломщица Арюхан Зомонова. 17-летняя девушка из села Санага Закаменского района легко разбивает хребтовую кость голыми руками.
«Молодца голыми руками», «Красота», «Сильно, сильно», - написали комментаторы.
Видео с юной костоломщицей появилось в паблике heer_shaalga два дня назад и набрало более 5 тысяч просмотров.
Как сообщал «Байкал-Daily», в марте в Бурятии состоится турнир по разбиванию хребтовой кости, где главным призом станет квартира в Улан-Удэ.