В Бурятии красотка на каблуках эффектно разбила хребтовую кость

Судя по видео, девушка участвовала в конкурсе на торжественном мероприятии. «Дулма, давай!», «Давай, давай!», - поддерживала её публика. Несколько пробных ударов по кости, один мощнейший удар и кость разбивается пополам. Восторженная публика ликует.







Видео с юной костоломщицей появилось в паблике heer_shaalga два дня назад и набрало более 5 тысяч просмотров.





