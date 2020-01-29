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В Бурятии победитель турнира по разбиванию хребтовой кости получит квартиру

В Бурятии победитель турнира по разбиванию хребтовой кости получит квартиру
Общество,  Фото:pixabay.com
В Тункинском районе состоится ежегодный фестиваль «Алтан Мундарга»

С 7 по 9 марта в посёлке Аршан Тункинского района состоится IV международный этнокультурный фестиваль «Алтан Мундарга». Его участники посоревнуются в национальном виде спорта – разбивании хребтовой кости.

Фестиваль, организованный федерацией национальной игры «Сээр хухалха», посвящён празднованию Белого месяца и 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Победитель соревнований получит главный приз – квартиру в Улан-Удэ.

- Пройдёт супертурнир по разбиванию хребтовой кости hэер шаалга, где главный приз квартира!!! В прошлом году фестиваль «Алтан Мундарга» побил свой первый рекорд - количество онлайн-зрителей было 7000 человек. Какое ещё мероприятие может похвастать такими результатами? – анонсировал мероприятие в Facebook президент Федерации этноспорта Бурятии Алексей Гыргенов. 

Как сообщал «Байкал-Daily», в прошлом году главным призом фестиваля был автомобиль «Хёндай Солярис». Победу одержал студент-хуварак Буддийского университета «Даши Чойнхорлин» Руслан Сантуев. Тогда на этнофестиваль приехали участники не только из районов Бурятии, но и Забайкальского края, Иркутской области, Тывы, Китая и Монголии.




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