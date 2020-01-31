Собравшихся поздравит с наступлением Белого месяца Зорикто лама
Иркутск по традиции открывает Белый месяц танцем ёхор. 24 февраля на площади дворца спорта «Труд» состоится IX танцевальный флешмоб «Ехэ Ёхор». Большой ёхор символизирует единение народа, сохранение традиций и встречу весны.
В день встречи Сагаалгана посетителей мероприятия ждёт поздравление с наступлением Белого месяца от Зорикто ламы – настоятеля Усть-Ордынского дацана. Здесь же можно увидеть и поучаствовать в обряде «Далга» – традиционном буддийском молебне, призывающем благополучие и устраняющем несчастья в Новом году.
Кульминаций действия станет «Ехэ Ёхор» – бурятский хоровод, обладающий особой энергетикой и силой единения. Флешмоб начнётся 24 февраля в 18:00 часов. Об этом сообщает пресс-служба центра культуры коренных народов Прибайкалья.
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Иркутск встретит Сагаалган большим ёхором
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