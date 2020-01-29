 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

29 Января

28 Января

Популярное

В Бурятии разведчики стреляют по мишеням не больше листа А4

В Бурятии разведчики стреляют по мишеням не больше листа А4
Общество, 
Стрельба велась из длинно- и короткоствольного оружия

В Бурятии на специализированном полигоне с разведывательными подразделениями состоялась армейская тактическая стрельба. Она впервые была введена в прошлом году в курс огневой подготовки в качестве отдельной дисциплины для разведывательных и специальных подразделений.

В ходе плановых занятий военнослужащие вели стрельбу из различных видов оружия, в движении из наименее удобных позиций, используя укрытия и скоростную перезарядку оружия, меняли огневые позиции и выполняли задачи по зачистке зданий.

Стрельба велась из длинно- и короткоствольного оружия по мишеням федерации практической стрельбы, размер которых не превышает листа формата А4.

Данное направление подготовки является реальной проверкой мастерства владения оружием в сложной и незнакомой ситуации. Отсутствие шаблонности и возможности заранее подготовиться помогают военнослужащему лучше подготовиться к выполнению задач в боевой обстановке, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

Как сообщал «Байкал-Daily», осенью 2019 года в Бурятии танкисты изображали пушкой на листе бумаги сложную геометрическую фигуру в виде пятиконечной звезды. 
военнослужащие учения
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Российский бард напишет музыку к фильму, снятому на Байкале
Российский бард напишет музыку к фильму, снятому на Байкале
Общество, 29.01.2020
Кинолента «Без неба» рассказывает о судьбе смотрителя аэропорта
Международная группа «UDU» выступит на фестивале в Улан-Удэ
Международная группа «UDU» выступит на фестивале в Улан-Удэ
Общество, 29.01.2020
В состав коллектива вошли участники из Литвы и Бурятии
В Иркутской области приостановили работу АЗС за экологические нарушения
В Иркутской области приостановили работу АЗС за экологические нарушения
Общество, 29.01.2020
Территория АЗС не оборудована стойким к воздействию нефтепродуктов, водонепроницаемым покрытием  
В Улан-Удэ полицейским вручили ключи от автомобилей
В Улан-Удэ полицейским вручили ключи от автомобилей
Общество, 29.01.2020
На это из бюджета потратили почти 4 миллиона
Отец из Бурятии покорил соцсети необычными санками
Отец из Бурятии покорил соцсети необычными санками
Общество, 29.01.2020
Пользователи назвали мастера «отцом года»
В Забайкалье мужчину обокрала бывшая коллега
В Забайкалье мужчину обокрала бывшая коллега
Общество, 29.01.2020
Женщина украла телефон из комнаты отдыха
Танкисты Бурятии вышли на крупные учения
Танкисты Бурятии вышли на крупные учения
Общество, 29.01.2020
Танкисты готовились в одиночном порядке месяц
Глава Бурятии поручил оказать содействие следователям в деле о поставке оборудования в онкодиспансер
Глава Бурятии поручил оказать содействие следователям в деле о поставке оборудования в онкодиспансер
Общество, 29.01.2020
УКС поручено в кратчайшие сроки предоставить всю необходимую документацию
В Улан-Удэ задержали парня с банкой марихуаны
В Улан-Удэ задержали парня с банкой марихуаны
Общество, 29.01.2020
Во время проверки росгвардейцами документов он попытался выкинуть банку
За сутки на дорогах Бурятии выявлено 340 нарушений ПДД
За сутки на дорогах Бурятии выявлено 340 нарушений ПДД
Общество, 29.01.2020
Автоинспекторы задержали 11 нетрезвых водителей
Врач иркутского роддома предстанет перед судом
Врач иркутского роддома предстанет перед судом
Общество, 29.01.2020
Врач не диагностировала состояние пациентки, негативно влиявшее на течение беременности
В Чите должник по алиментам спрятался от приставов в диване
В Чите должник по алиментам спрятался от приставов в диване
Общество, 29.01.2020
Сумма задолженности по алиментам составила более 400 тысяч рублей
Глава Бурятии попросил о федеральной поддержке Буддийского университета
Глава Бурятии попросил о федеральной поддержке Буддийского университета
Общество, 29.01.2020
Прошла рабочая встреча главы республики Алексея Цыденова и министра науки и высшего образования России Валерия Фалькова
В Бурятии победитель турнира по разбиванию хребтовой кости получит квартиру
В Бурятии победитель турнира по разбиванию хребтовой кости получит квартиру
Общество, 29.01.2020
В Тункинском районе состоится ежегодный фестиваль «Алтан Мундарга»

Позитив

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^