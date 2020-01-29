Стрельба велась из длинно- и короткоствольного оружия
В Бурятии на специализированном полигоне с разведывательными подразделениями состоялась армейская тактическая стрельба. Она впервые была введена в прошлом году в курс огневой подготовки в качестве отдельной дисциплины для разведывательных и специальных подразделений.
В ходе плановых занятий военнослужащие вели стрельбу из различных видов оружия, в движении из наименее удобных позиций, используя укрытия и скоростную перезарядку оружия, меняли огневые позиции и выполняли задачи по зачистке зданий.
Стрельба велась из длинно- и короткоствольного оружия по мишеням федерации практической стрельбы, размер которых не превышает листа формата А4.
Данное направление подготовки является реальной проверкой мастерства владения оружием в сложной и незнакомой ситуации. Отсутствие шаблонности и возможности заранее подготовиться помогают военнослужащему лучше подготовиться к выполнению задач в боевой обстановке, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
Как сообщал «Байкал-Daily», осенью 2019 года в Бурятии танкисты изображали пушкой на листе бумаги сложную геометрическую фигуру в виде пятиконечной звезды.
В Бурятии разведчики стреляют по мишеням не больше листа А4
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