В Бурятии танкисты пушкой рисуют звезду: видео









Помимо этого, экипажи танков Т-72Б выполняют по три упражнения контрольных стрельб штатным снарядом. Стрельбу ведут с ходу по появляющимся и движущимся целям, имитирующим движущийся танк (пикап), противотанковый гранатометный расчет и безоткатное артиллерийское орудие на дистанциях от 600 до 1800 м.



Стоит отметить, что общая оценка складывается из нескольких составляющих, среди которых профессионально-должностная подготовка экипажей, состояние вооружения и военной техники, умения и навыки военнослужащих по отдельно взятым специальностям, физическая подготовленность военнослужащих, слаженность экипажей и практическое выполнение учебно-боевых задач с проведением боевых стрельб из вооружения танка в дневных и ночных условиях.



За право иметь почётный статус в борьбу вступили не только танкисты, но и подразделения мотострелков, артиллеристов, РХБ защиты, специалистов материально-технического обеспечения, разведчиков и инженерных войск.







Военнослужащие танкового соединения в Бурятии на полигоне Бурдуны выполняют упражнения контрольных стрельб штатным снарядом из танков Т-72Б. Стрельбы проходят в рамках проверки соединения на право почётного наименования «Ударное», сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.Наводчики, впервые со времен СССР, выполняют сложнейший норматив по точному наведению 125-мм пушки. Танкисты изображают на листе бумаги сложную геометрическую фигуру в виде пятиконечной звезды. Руководителем занятия на учебном месте стал чемпион танкового биатлона 2018 года капитан Дмитрий Черноштан.Выполнение этого элемента способствует развитию навыков наводчика в точности наведения орудия на цель, безошибочном определении расстояния до цели, ведении меткого и прицельного огня на поражение противника с первого выстрела.