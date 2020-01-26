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В Улан-Удэ прошёл этап чемпионата Бурятии по ледовым гонкам: фоторепортаж

Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Следующие этапы гонок пройдут в феврале и марте. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко

25 января в пригороде Улан-Удэ - на карьере у села Сужа Иволгинского района - прошёл первый этап открытого чемпионата Бурятии «Лёд 2020». Ледовые гонки стартовали с 9 часов утра. На мероприятии сначала состоялись техническая комиссия машин, а также медкомиссия спортсменов, прошли квалификационные заезды. И после общего собрания участников организаторы провели торжественное открытие соревнований, затем парные заезды.

По результатам ледовых гонок состоялось награждение победителей.

Отметим, что зрители смогли увидеть заезды в нескольких классах.

Следующие этапы ледовых гонок пройдут 2, 8, 15, 22 февраля и 9 марта. 
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