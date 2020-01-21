«Financial Times» рассказал об экстремальном отдыхе в Бурятии

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Корреспондент британского издания «Financial Times» побывала на склонах горы Мамай



Корреспондент британского издания «Financial Times» Эбигейл Батчер опубликовала 10 января статью о лыжном отдыхе на Байкале, а точнее на склоне долины Мамай, где начали собираться любители фрирайда со всего мира (катание на сноуборде или горных лыжах вне подготовленных трасс – при.ред).



В статье под названием «Поймай его, пока он свежий: фрирайд в Сибири» журналистка рассказала, что в среде европейских лыжников, склонных к авантюрам, распространяются слухи о далёкой от цивилизации сибирской долине, где никого нет и где очень много снега. Именно туда она и отправилась – к склону горы Мамай.



Эбигейл провела четыре дня и четыре ночи в поезде, следовавшем по Транссибирской магистрали, чтобы добраться до посёлка Выдрино в Бурятии. Она отметила, что плацкартный вагон был удобный и тихий, с качественным постельным бельём и бесплатным кипятком из самовара. Англичанка ехала с группой из шести лыжников из Франции, Бельгии, Норвегии и Соединенного Королевства.



- На заснеженных улицах посёлка стояла тишина. Как и большинство других поселков в Сибири, Выдрино постепенно теряет своё население: в данном случае причинами стали закрытие деревоперерабатывающего завода в конце 1990-х годов и закрытие тюрьмы четыре года назад. Однако теперь появляются признаки того, что скоро этот посёлок может пережить неожиданное возрождение, потому что в поисках хорошего снега лыжники стали приезжать в горы, расположенные к югу от него, - рассказывает Эбигейл Батчер.



До склонов Мамая лыжники добирались на снегоходах, подъёмников там нет.



- Однако, когда мы поднялись на высоту 1585 метров над уровнем моря, перед нами открылся завораживающий вид обширной заснеженной долины, а вдалеке виднелось озеро Байкал, - пишет корреспондент.



Снег, по её словам, здесь очень лёгкий, а склоны не слишком крутые и ниже, чем в Альпах или Кавказских горах.



- Через пару дней мы уже привыкли к нашему режиму дня: такси, поездка на снегоходах, подъём на склон пешком, а затем спуск по абсолютно нетронутым склонам под широким небом, цвет которого за день менялся - от жёлтого к оранжевому и розовому. За день до нашего приезда там выпало около полуметра снега, и он летел нам в лицо на каждом повороте, - продолжает она.



В один из дней лыжники познакомились с местным гидом Иннокентием, и он рассказал, что его временный домик три раза сжигали охотники, которые охотятся в этих местах на соболя и которым не нужны новые соседи.



Эбигейл рассказала, что сейчас в долине Мамай есть около 50 домиков, в которых могут поселиться туристы. Там работают около 10 горных проводников, а местные жители предлагают гостям свои снегоходы в качестве транспорта. Какая-то другая инфраструктура либо очень примитивна, либо попросту отсутствует. Там нет горнолыжных трасс, нет пунктов аренды горнолыжного снаряжения, нет ресторанов и спасательной службы.



- Однако туда приезжает всё больше любителей горных лыж. В отеле «Белоснежка» вместе с нами остановилась группа лыжников из Церматта в Швейцарии, которые приехали туда, чтобы отточить свои навыки внетрассового катания. Кроме того, в долине Мамая мы встретили туристов из Германии, Франции, Швеции и Финляндии, - отметила корреспондент.



По её словам, местным властям может потребоваться много времени для того, чтобы оценить потенциальную выгоду от развития инфраструктуры в долине.



