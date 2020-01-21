Мужчина два года находился в розыске
30-летний житель Улан-Удэ признан виновным в краже и хищении огнестрельного оружия, боеприпасов.
По версии следствия, с февраля по июнь 2015 года, действуя группой лиц по предварительному сговору, трое злоумышленников на территории Иволгинского, Тарбагатайского районов Бурятии и городе Улан-Удэ проникали в жилища людей и совершали кражи. Злоумышленники забирали ювелирные изделия, технику, шубы, деньги. Потерпевшим причинён материальный ущерб на сумму 1,6 млн рублей.
В ноябре 2017 года приговором Иволгинского районного суда двое лиц признаны виновными в совершении этих преступлений, им назначено наказание в виде лишения свободы, третий фигурант объявлен в розыск.
В декабре 2019 года после установления местонахождения разыскиваемого производство по уголовному делу возобновлено. Он признан виновным по 12 эпизодам хищения чужого имущества. Приговором суда виновному назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.
Иски потерпевших о возмещении ущерба судом удовлетворены ранее, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
Улан-удэнца осудили за 12 краж
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