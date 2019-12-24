В Улан-Удэ осуждённые связали тёплые вещи для сирот

Осуждённые подарили не только одежду, но и обувь, мебель и иконы



Сотрудники исправительных колоний № 2 и № 8 в Улан-Удэ передали вещи, детям, оставшимся без попечения родителей. Вещи сделали осуждённые.



Осуждённые из исправительной колонии №8 своими руками связали для детей из детского дома «Журавушка» варежки, носочки, шарфики, сшили для них тёплые комбинезоны, утеплённые жилеты, тёплые курточки, тёплые рубашки, зимнюю обувь – ботинки и унты, домашние тапочки. Также они передали два мебельных пуфа и две иконы – «Тайная вечеря» и «Дева Мария», предварительно освящённые в Свято-Троицком храме Улан-Удэ.



Осуждённые из исправительной колонии №2 передали в специализированный психоневрологический дом ребёнка «Аистёнок» тёплые носочки. Их связали своими руками на занятиях кружка «Нитки-иголки», сообщает пресс-служба республиканского УФСИН.

