Осуждённые подарили не только одежду, но и обувь, мебель и иконы
Сотрудники исправительных колоний № 2 и № 8 в Улан-Удэ передали вещи, детям, оставшимся без попечения родителей. Вещи сделали осуждённые.
Осуждённые из исправительной колонии №8 своими руками связали для детей из детского дома «Журавушка» варежки, носочки, шарфики, сшили для них тёплые комбинезоны, утеплённые жилеты, тёплые курточки, тёплые рубашки, зимнюю обувь – ботинки и унты, домашние тапочки. Также они передали два мебельных пуфа и две иконы – «Тайная вечеря» и «Дева Мария», предварительно освящённые в Свято-Троицком храме Улан-Удэ.
Осуждённые из исправительной колонии №2 передали в специализированный психоневрологический дом ребёнка «Аистёнок» тёплые носочки. Их связали своими руками на занятиях кружка «Нитки-иголки», сообщает пресс-служба республиканского УФСИН.
В Улан-Удэ осуждённые связали тёплые вещи для сирот
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Осуждённые подарили не только одежду, но и обувь, мебель и иконы
Престижная гонка Tour de Ski пройдёт в Швейцарии и Италии
В Улан-Удэ объяснили необычную конструкцию вокруг главной ёлки
Горожан ждёт народное караоке, игры, поздравления и праздничный салют
Снежные городки в колониях стали уже доброй традицией
Акция носит благотворительный и профилактический характер
Праздник прошёл 20 декабря
Кондукторы и водители трамваев нарядятся в костюмы Снегурочки и Деда Мороза
Всем участникам фестиваля вручили дипломы и призы
Зрителей ждут эстафеты и игры
Ребята катаются во время ежедневных прогулок в детском саду на коньках
Главная задача – не допустить выход людей и выезд техники на опасные участки
Расплакавшаяся перед Путиным волонтёр отправилась с семьёй в Москву
«Эклампсия – самое грозное осложнение беременности у женщины, когда минуты решают всё», отмечают медики
Бойцы из Бурятии стали лучшими в служебном двоеборье и лыжных гонках