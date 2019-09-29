В Бурятии пасмурная погода
По данным Бурятского Гидрометцентра, в воскресенье, 29 сентября, ночью в горах юго-запада республики, днём местами небольшие, умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега. Утром местами туман. Ветер восточный, с переходом днём на северо-западный 5-10, местами днём до 16 м/с.
Температура ночью опускалась до 0,+5, местами -4,-9. Днём ожидается +14,+19, местами +5,+10.
В Улан-Удэ днём небольшой дождь. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура ночью была около 0, днём ожидается +14,+16.
В Улан-Удэ ожидается дождь
Общество, Фото:
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