В Улан-Удэ ожидается дождь

В Бурятии пасмурная погода



По данным Бурятского Гидрометцентра, в воскресенье, 29 сентября, ночью в горах юго-запада республики, днём местами небольшие, умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега. Утром местами туман. Ветер восточный, с переходом днём на северо-западный 5-10, местами днём до 16 м/с.



Температура ночью опускалась до 0,+5, местами -4,-9. Днём ожидается +14,+19, местами +5,+10.



В Улан-Удэ днём небольшой дождь. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура ночью была около 0, днём ожидается +14,+16.





Читают сейчас

В Байкальском заповеднике открыли новую экологическую тропу Общество, В дни полувекового юбилея на территории Байкальского биосферного заповедника произошло долгожданное и «поистине историческое», как отмечали его участники, событие. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с открытия «Пути к Байкалу»



В Бурятии определили лучших пожарных Общество, Среди пожарных государственной противопожарной службы Бурятии выбирали лучшего начальника караула, командира отделения и пожарного