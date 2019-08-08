На мосту в Улан-Удэ девушка-водитель врезалась в «Хонду»

Авария произошла сегодня днём
Сегодня около 13:30 на Удинском мосту в Улан-Удэ произошло ДТП.
- Девушка, управляя автомобилем «Тойота Виндом», совершил столкновение с «Хондой ЦРВ», - рассказал «Байкал-Daily» очевидец аварии.
По его словам, в ДТП никто не пострадал. Автомобили получили механические повреждения.
Авария произошла сегодня днём
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