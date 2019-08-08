В ликвидации задействовано более трёхсот человек
В Бурятии продолжаются работы по тушению восьми лесных пожаров в Баргузинском, Курумканском и Северо-Байкальском районах.
Всего за сутки тушили 10 лесных пожаров в Баргузинском, Курумканском и Северо-Байкальском районах на общей площади около 1489 га. В результате, два пожара локализованы.
На тушении задействовано 313 человек из числа лесной охраны, пожарных-десантников и лесопользователей, также задействовано 34 единицы лесопожарной техники, сообщают в пресс-службе республиканского агентства лесного хозяйства.
Кроме того, на территории Бурятии находится под наблюдением программы космического мониторинга «ИСДМ-Рослесхоз» 15 термоточек в Северо-Байкальском, Баунтовском, Курумканском, Муйском районах в зоне контроля на площади около 55 тысяч га. Очаги находятся в труднодоступной горной местности, угроза населённым пунктам и объектам экономики отсутствует.
В связи со сложной лесопожарной обстановкой на территории Забайкальского национального парка до сих пор продолжает действовать режим ЧС.
В Бурятии тушат 8 лесных пожаров
Общество, Фото:
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