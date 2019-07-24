Прошёл чемпионат Забайкальского края по пляжному волейболу

Общество, Фото: пресс-служба администрации Агинского Бурятского округа Забайкальского края

Среди призёров – команды из Иркутской области



С 19 по 21 июля на территории национального парка «Алханай» при поддержке муниципального района «Дульдургинский район» и спортсменов-активистов проведён ежегодный традиционный чемпионат Забайкальского края по пляжному волейболу «Алханай-2019». Об этом сообщает пресс-служба администрации Агинского Бурятского округа.



В соревнованиях приняли участие около 250 участников из 57 команд. Среди них 2 команды из Иркутской области (село Бохан и город Шелехов), 10 команд из Читы, а также из других городских и сельских поселений Агинского Бурятского округа и Забайкальского края.



В итоге места распределились следующим образом.



Среди сельских мужских команд:

1 место – Онон;

2 место – Хара-Шибирь;

3 место – Токчин.



Среди сельских женских команд:

1 место – Шелехов (Иркутская область);

2 место – Номоконово (Шилкинский район);

3 место – Могойтуй.



Среди городских мужских команд:

1 место – «Локомотив-Чита»;

2 место – Чернышевск;

3 место – «Локомотив-2».



Среди городских женских команд:

1 место – «Локомотив-Чита»;

2 место – Шелехов (Иркутская область);

3 место – Чита.



Среди ветеранов:

1 место – Дульдурга;

2 место – Краснокаменск;

3 место – «Локомотив-Чита».

