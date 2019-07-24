Среди призёров – команды из Иркутской области
С 19 по 21 июля на территории национального парка «Алханай» при поддержке муниципального района «Дульдургинский район» и спортсменов-активистов проведён ежегодный традиционный чемпионат Забайкальского края по пляжному волейболу «Алханай-2019». Об этом сообщает пресс-служба администрации Агинского Бурятского округа.
В соревнованиях приняли участие около 250 участников из 57 команд. Среди них 2 команды из Иркутской области (село Бохан и город Шелехов), 10 команд из Читы, а также из других городских и сельских поселений Агинского Бурятского округа и Забайкальского края.
В итоге места распределились следующим образом.
Среди сельских мужских команд:
1 место – Онон;
2 место – Хара-Шибирь;
3 место – Токчин.
Среди сельских женских команд:
1 место – Шелехов (Иркутская область);
2 место – Номоконово (Шилкинский район);
3 место – Могойтуй.
Среди городских мужских команд:
1 место – «Локомотив-Чита»;
2 место – Чернышевск;
3 место – «Локомотив-2».
Среди городских женских команд:
1 место – «Локомотив-Чита»;
2 место – Шелехов (Иркутская область);
3 место – Чита.
Среди ветеранов:
1 место – Дульдурга;
2 место – Краснокаменск;
3 место – «Локомотив-Чита».
Прошёл чемпионат Забайкальского края по пляжному волейболу
Общество, Фото:
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