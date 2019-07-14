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Фермеры Иркутской области получили гранты на развитие животноводства

Фермеры Иркутской области получили гранты на развитие животноводства
Общество,  Фото:pixabay.com
Их получили десять крестьянских (фермерских) хозяйств

Гранты на развитие семейных животноводческих ферм получили десять крестьянских (фермерских) хозяйств (КФХ) из восьми муниципальных образований Иркутской области. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на министра сельского хозяйства области Илью Сумарокова.

Победителями конкурсного отбора, который традиционно проводил региональный минсельхоз, стали главы КФХ Андрей Артемцев (Боханский район), Валерий Мункоев (Аларский район), Николай Кудник (Усольский район), Валерий Куйкунов (Балаганский район), Вацлав Ментюк (Киренский район), Ростислав Смаль (Заларинский район), Сурен Худоян (Иркутский район), а также Юрий Доржу, Анатолий Хамнуев, Туяна Асалханова из Осинского района.

Илья Сумароков рассказал, что из десяти победителей 2019 года семь КФХ развивают мясное скотоводство, три – молочное. Глава ведомства также пояснил, что средства гранта могут быть направлены на строительство или реконструкцию животноводческих ферм, их комплектацию оборудованием и техникой, приобретение племенных сельскохозяйственных животных.

Выплата субсидий на развитие семейных животноводческих ферм проводится в Иркутской области с 2012 года. С 2019 года по поручению губернатора Иркутской области Сергея Левченко максимальный размер одного гранта увеличен с 10 млн рублей до 15 млн рублей. Общая сумма финансирования из консолидированного бюджета (областного и федерального) возросла со 110 млн рублей до 150 млн рублей, в том числе с 77,2 млн рублей до 118,5 млн рублей увеличена доля федеральных средств.

За период с 2012 по 2018 годы поддержку получили 59 фермерских хозяйств, 40 из которых уже завершили реализацию проекта. Наиболее популярным направлением работы среди грантополучателей является мясное скотоводство (более 62% от общего объема грантов), далее следует молочное скотоводство. Кроме того, аграрии Приангарья развивают свиноводческие и овцеводческие фермы. Получившие государственную поддержку семейные животноводческие фермы оснащены высокопроизводительной сельскохозяйственной техникой и современным оборудованием, в них содержатся племенные животные. За семь лет реализации программы развития семейных животноводческих ферм в Иркутской области было создано 126 новых рабочих мест. 
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