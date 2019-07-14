Заявки принимаются с 12 июля по 31 июля
С 12 июля стартовал приём заявок на соискание грантов и премий в сфере культуры и искусства администрации Улан-Удэ. Об этом сообщает управление по информационной политике мэрии.
К участию в конкурсе допускаются организации и учреждения культуры и искусства, деятели культуры и искусства, творческие коллективы, общественные организации, авторы, художники и мастера, солисты-исполнители.
Заявки принимаются с 12 июля по 31 июля с 8:30 до 17:30 ежедневно (в пятницу - с 8:30 до 16:30), кроме выходных и праздничных дней, по адресу: ул. Свердлова, 13.
В Улан-Удэ стартовал конкурс грантов в сфере культуры и искусства
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Общество, 14.07.2019
Звёздный стилист приехал в деревню Гужиры Тункинского района
Общество, 14.07.2019
По республике местами кратковременные дожди, грозы
Ещё 4,5 млн рублей потратят на восстановление двух дорог
Неудобства связаны с проведением ремонта
Для совершения преступления он заказал автопогрузчик
Ими были покрашены ограждения и убрана трава
Ещё 5 продолжают тушить
Хозяйка техники ушла из дома и не заперла окно
Премьера песни «Холод собачий» состоялась накануне
Фестиваль стартовал 12 июля в местности Ацагат Заиграевского района. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с первого дня мероприятия
Медицинское учреждение будет обслуживать 24 тысячи детей города
О том, как в Бурятии оказывается паллиативная помощь, «Байкал-Daily» рассказали специалисты Городской поликлиники №2 Улан-Удэ
На каникулы приедут дети погибших сотрудников при выполнении служебного долга
По данным Бурятского гидрометцентра, 13 июля по республике местами кратковременные дожди, грозы, ливни
Общество, 12.07.2019
В селе Узон соревновались резчики по дереву и мастера традиционной живописи