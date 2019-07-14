В Улан-Удэ стартовал конкурс грантов в сфере культуры и искусства

Заявки принимаются с 12 июля по 31 июля



С 12 июля стартовал приём заявок на соискание грантов и премий в сфере культуры и искусства администрации Улан-Удэ. Об этом сообщает управление по информационной политике мэрии.



К участию в конкурсе допускаются организации и учреждения культуры и искусства, деятели культуры и искусства, творческие коллективы, общественные организации, авторы, художники и мастера, солисты-исполнители.



Заявки принимаются с 12 июля по 31 июля с 8:30 до 17:30 ежедневно (в пятницу - с 8:30 до 16:30), кроме выходных и праздничных дней, по адресу: ул. Свердлова, 13.

