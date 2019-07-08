Всего в Улан-Удэ до 2024 года будет расселено 95 домов
В Советском районе Улан-Удэ до 2024 года за счёт бюджетных средств будут расселены 26 многоквартирных дома. Об этом сообщает пресс-служба администрации района.
Расселены они будут согласно условиям Региональной адресной программы Республики Бурятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, утверждённой постановлением Правительства РБ от 13.06.2019 № 311. В данную Программу вошли многоквартирные жилые дома признанные аварийными и подлежащими сносу в установленном порядке до 01 января 2017.
Расселены до 2024 года в Советском районе будут дома по адресу:
- ул. Смолина, д 37/3;
- ул. Советская, д. 6/1;
- ул. Советская, д. 6/2;
- ул. Шмидта, д. 33/1;
- ул. Смолина, д. 57Г;
- ул. Смолина, д. 57Б;
- ул. Каландаришвили, д. 17/2;
- ул. Вертолетная, д. 40;
- ул. Банзарова, д. 26/2;
- ул. Соборная, д. 14;
- ул. Энгельса, д. 1;
- ул. Асеева, д. 24/3;
- ул. Партизанская, д. 27;
- ул. Банзарова, д. 28/3;
- ул. Пятницкого, д. 4/1;
- ул. Сельская, д. 2;
- ул. Шмидта, д. 32;
- ул. Толстого, д. 25;
- ул. Смолина, д. 59;
- мул. Партизанская, д. 21;
- ул. Водопроводная, д. 5;
- ул. Строителей, д. 9А;
- ул. Каландаришвили, д. 8;
- ул. Шмидта, д. 39/1;
- ул. Мира, д. 42;
- ул. Кирова, д. 20.
Всего в Улан-Удэ будет расселено 4263 человека из 95 домов. Первый дом в городе планируется закончить переселять во втором квартале следующего года.
В Советском районе Улан-Удэ расселят 26 аварийных домов
Общество, Фото:
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