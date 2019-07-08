В Советском районе Улан-Удэ расселят 26 аварийных домов

Всего в Улан-Удэ до 2024 года будет расселено 95 домов



В Советском районе Улан-Удэ до 2024 года за счёт бюджетных средств будут расселены 26 многоквартирных дома. Об этом сообщает пресс-служба администрации района.



Расселены они будут согласно условиям Региональной адресной программы Республики Бурятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, утверждённой постановлением Правительства РБ от 13.06.2019 № 311. В данную Программу вошли многоквартирные жилые дома признанные аварийными и подлежащими сносу в установленном порядке до 01 января 2017.



Расселены до 2024 года в Советском районе будут дома по адресу:

- ул. Смолина, д 37/3;

- ул. Советская, д. 6/1;

- ул. Советская, д. 6/2;

- ул. Шмидта, д. 33/1;

- ул. Смолина, д. 57Г;

- ул. Смолина, д. 57Б;

- ул. Каландаришвили, д. 17/2;

- ул. Вертолетная, д. 40;

- ул. Банзарова, д. 26/2;

- ул. Соборная, д. 14;

- ул. Энгельса, д. 1;

- ул. Асеева, д. 24/3;

- ул. Партизанская, д. 27;

- ул. Банзарова, д. 28/3;

- ул. Пятницкого, д. 4/1;

- ул. Сельская, д. 2;

- ул. Шмидта, д. 32;

- ул. Толстого, д. 25;

- ул. Смолина, д. 59;

- мул. Партизанская, д. 21;

- ул. Водопроводная, д. 5;

- ул. Строителей, д. 9А;

- ул. Каландаришвили, д. 8;

- ул. Шмидта, д. 39/1;

- ул. Мира, д. 42;

- ул. Кирова, д. 20.



Всего в Улан-Удэ будет расселено 4263 человека из 95 домов. Первый дом в городе планируется закончить переселять во втором квартале следующего года.

