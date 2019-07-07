В Бурятии проходит один из главных буддийских праздников: фоторепортаж

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Тысячи верующих пытались прикоснуться к колеснице, везущей статую Будды грядущего. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко



С 5 по 7 июля буддисты отмечают Майдари хурал – один из главных праздников (а также один из самых красивых и торжественных). В эти дни верующие с семьями стараются посещать родовые дацаны, а тысячи людей устремляются на главное торжество в Иволгинский дацан.



Майдари хурал переводится как «Круговращение Майтреи». Верующие молятся за скорейшее снисхождении Будды грядущего.



- Согласно учению Махаяны, Будда Майтрея пребывает в обители Тушита, проповедует там учение небожителям в ожидании времени, когда сможет низойти на Землю. Это время наступит, когда продолжительность жизни людей на Земле достигнет 10-20 лет, а при Будде Майтреи увеличится до 84 000 лет. Перед рождением Будды Майтреи на планете Земля вырастет и распустится цветок невообразимой красоты – Удумбара (цветок, который растёт на вершине горы Сумеру, возникший из дерева, разрушаемого марой) – символ истинно проникающей любви. Из глубочайшего сострадания и любви ко всем живым существам шести миров Майтрея, сойдёт из обители Тушиты и примет зримый облик. Он даст наставление и повернёт Колесо Учения Дхармы Майдари. Знаки Майтреи в виде Дхармы уже достигли нашей земной жизни. В священных сутрах сказано, что с приходом Будды Майдари на Земле наступит счастье и радость, - рассказывают в Буддийской Традиционной Сангхе России.



В пятницу, 5 июля ламы провели Ганжур хурал. В субботу прошёл основной день праздника. С самого утра ламы читали молитвы призвания, почитания и восхваления, подносили мандалу Будде Майтреи (Майдари).



Из Иволгинского дацана выкатили колесницу с деревянным конём зелёного цвета. Зелёный конь считается самым сильным, он равен семи лучшим коням, поясняют в Сангхе. На колеснице восседала статуя Будды грядущего. Толпы верующих старались дотронуться до колесницы – считается, что это принесёт удачу. Также к колеснице многие прикладывали кошельки, пакетики с рисом и даже свои головные уборы.



Колесница совершила гороо (торжественный обход) вокруг дацана. Верующие кланялись процессии. Ламы, (среди них Пандито Хамбо Лама Дамба Аюшеев) шли спереди и сзади, читая молитвы. Люди шли следом, неся тома священной книги. Отсюда произошло и название праздника – «Круговращение Майтреи».



Также в этот праздник в Согчен дугане все желающие могли совершить поклонение нетленному телу Пандито Хамбо ламы Даши Доржи Этигэлова.



В воскресенье, 7 июля с 9:00 до 14:00 ламы читают молебен, посвящённый защитникам – сахюсанам – своих дацанов.





