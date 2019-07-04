Лесники Бурятии рассказали детям о встречах с медведями

Школьники изучают профессию лесника



В Баргузинском районе Бурятии сотрудники Куйтунского лесничества провели занятие с детьми «Нет пожарам в лесу».



Школьники отгадывали загадки, решали ситуационные задачи. По словам организаторов, самые активные ребята специально подготовились к приходу лесников – нашли и выучили стихотворения, сделали импровизированные костюмы.



Специалисты рассказали детям о своей профессии, опыте и интересных случаях на работе. Особенно заинтересовали истории о встречах с медведями, волками, лисами. Ребята вспомнили встречи с лесными зверями из своей жизни и рассказали о них.



Также сотрудники Куйтунского лесхоза напомнили о правилах поведения в лесу и рассказали о причинах лесных пожаров. Для закрепления знаний каждый ребёнок получил книжку- раскраску «Лесная сказка».



- Профилактическая работа проводится лесниками во всех районах Бурятии на регулярной основе. Благодаря этому, дети становятся более ответственными в вопросах сохранения природы, начинают занимать более активную жизненную позицию в темах экологии своей родины, - сообщает пресс-служба республиканского агентства лесного хозяйства.



Как отмечают сотрудники Баргузинского лесхоза, именно в школьные годы дети лучше всего запоминают информацию, особенно в игровой форме. Таким образом у ребят формируется экологическая культура, уверены лесники.

