Школьники изучают профессию лесника
В Баргузинском районе Бурятии сотрудники Куйтунского лесничества провели занятие с детьми «Нет пожарам в лесу».
Школьники отгадывали загадки, решали ситуационные задачи. По словам организаторов, самые активные ребята специально подготовились к приходу лесников – нашли и выучили стихотворения, сделали импровизированные костюмы.
Специалисты рассказали детям о своей профессии, опыте и интересных случаях на работе. Особенно заинтересовали истории о встречах с медведями, волками, лисами. Ребята вспомнили встречи с лесными зверями из своей жизни и рассказали о них.
Также сотрудники Куйтунского лесхоза напомнили о правилах поведения в лесу и рассказали о причинах лесных пожаров. Для закрепления знаний каждый ребёнок получил книжку- раскраску «Лесная сказка».
- Профилактическая работа проводится лесниками во всех районах Бурятии на регулярной основе. Благодаря этому, дети становятся более ответственными в вопросах сохранения природы, начинают занимать более активную жизненную позицию в темах экологии своей родины, - сообщает пресс-служба республиканского агентства лесного хозяйства.
Как отмечают сотрудники Баргузинского лесхоза, именно в школьные годы дети лучше всего запоминают информацию, особенно в игровой форме. Таким образом у ребят формируется экологическая культура, уверены лесники.
Лесники Бурятии рассказали детям о встречах с медведями
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