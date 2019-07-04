Он испугался привлечения к административной ответственности
Длительное время горе-отец из Улан-Удэ всячески избегал выполнения родительских обязательств перед ребёнком, перебиваясь временными заработками, периодически меняя место жительства и номера телефонов. Неплательщику запретили выезд за пределы страны, ограничили в пользовании правом управления транспортными средствами, а также арестовали счета в банках, сообщили в пресс-службе УФССП по Бурятии.
В один из визитов судебному приставу-исполнителю удалось застать мужчину по месту его проживания. Весомым аргументом стало предупреждение о привлечении к административной ответственности по ст. 5.35.1 КоАП РФ.
Из-за страха грядущего наказания в кратчайшие сроки улан-удэнец нашел необходимую сумму и перечислил на счет взыскателя.
- Взыскательница уже получила деньги, которые пришлись весьма кстати: ребёнок в этом году окончил школу и готовится к поступлению в ВУЗ. К большому сожалению, выполнить алиментные обязательства нерадивого отца побудила не совесть, а боязнь ответственности за административное наказание, - отмечает Дарима Ламажапова, начальник отдела судебных приставов по исполнению исполнительных документов о взыскании алиментных платежей по Улан-Удэ.
В Улан-Удэ нерадивый отец оплатил алименты в 100 тысяч
Общество, Фото:
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Он испугался привлечения к административной ответственности
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