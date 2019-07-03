В Бурятии выдали почти 200 тысяч электронных больничных

1 июля 2019 года исполнилось два года с даты введения электронного листка нетрудоспособности



Медицинские организации Бурятии выдали более 195 тысяч электронных листков нетрудоспособности. Об этом сообщили в фонде соцстрахования по Бурятии.



Из 70-ти медицинских организаций Бурятии, имеющих лицензию на проведение экспертизы временной нетрудоспособности, оформляют электронные листки нетрудоспособности 68. Лидером среди городских поликлиник стала городская поликлиника № 2 - выдано 20906 электронных листков нетрудоспособности. Второе и третье место разделили городская поликлиника № 6 и городская поликлиника № 1, которые выдали электронных больничных 19390 и 16437 соответственно.



Из стационарных учреждений города на первом месте городская больница № 4, которая выдала 15337 электронных больничных.



Среди районных больниц лидером стала Кабанская центральная районная больница – выдано 14268 электронных листков нетрудоспособности. Второе и третье место разделили Заиграевская центральная районная больница и Гусиноозёрская центральная районная больница.

