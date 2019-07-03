1 июля 2019 года исполнилось два года с даты введения электронного листка нетрудоспособности
Медицинские организации Бурятии выдали более 195 тысяч электронных листков нетрудоспособности. Об этом сообщили в фонде соцстрахования по Бурятии.
Из 70-ти медицинских организаций Бурятии, имеющих лицензию на проведение экспертизы временной нетрудоспособности, оформляют электронные листки нетрудоспособности 68. Лидером среди городских поликлиник стала городская поликлиника № 2 - выдано 20906 электронных листков нетрудоспособности. Второе и третье место разделили городская поликлиника № 6 и городская поликлиника № 1, которые выдали электронных больничных 19390 и 16437 соответственно.
Из стационарных учреждений города на первом месте городская больница № 4, которая выдала 15337 электронных больничных.
Среди районных больниц лидером стала Кабанская центральная районная больница – выдано 14268 электронных листков нетрудоспособности. Второе и третье место разделили Заиграевская центральная районная больница и Гусиноозёрская центральная районная больница.
В Бурятии выдали почти 200 тысяч электронных больничных
Общество, Фото:
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