 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

03 Июля

02 Июля

Популярное

В Бурятии выдали почти 200 тысяч электронных больничных

В Бурятии выдали почти 200 тысяч электронных больничных
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
1 июля 2019 года исполнилось два года с даты введения электронного листка нетрудоспособности

Медицинские организации Бурятии выдали более 195 тысяч электронных листков нетрудоспособности. Об этом сообщили в фонде соцстрахования по Бурятии.

Из 70-ти медицинских организаций Бурятии, имеющих лицензию на проведение экспертизы временной нетрудоспособности, оформляют электронные листки нетрудоспособности 68. Лидером среди городских поликлиник стала городская поликлиника № 2 - выдано 20906 электронных листков нетрудоспособности. Второе и третье место разделили городская поликлиника № 6 и городская поликлиника № 1, которые выдали электронных больничных 19390 и 16437 соответственно.

Из стационарных учреждений города на первом месте городская больница № 4, которая выдала 15337 электронных больничных.

Среди районных больниц лидером стала Кабанская центральная районная больница – выдано 14268 электронных листков нетрудоспособности. Второе и третье место разделили Заиграевская центральная районная больница и Гусиноозёрская центральная районная больница.
больничный лист
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии бурно начали расти сорняки
В Бурятии бурно начали расти сорняки
Общество, 03.07.2019
Прошедшие обильные дожди спровоцировали бурный рост не только культурных растений, но и сорняков
В Улан-Удэ на Стеклозаводе отслужили молебен
В Улан-Удэ на Стеклозаводе отслужили молебен
Общество, 03.07.2019
1 июля в посёлке Стеклозавод в приходе храма Святой Блаженной Матроны Московской отслужили первый благодарственный молебен
В Бурятии выдали почти 200 тысяч электронных больничных
В Бурятии выдали почти 200 тысяч электронных больничных
Общество, 03.07.2019
1 июля 2019 года исполнилось два года с даты введения электронного листка нетрудоспособности
На вокзале Улан-Удэ ремонтируют комнаты отдыха
На вокзале Улан-Удэ ремонтируют комнаты отдыха
Общество, 03.07.2019
В июле завершится реконструкция второго корпуса железнодорожного вокзала Улан-Удэ
Операция «Мотоцикл» проходит в Бурятии
Операция «Мотоцикл» проходит в Бурятии
Общество, 03.07.2019
С 1 по 10 июля в Бурятии проводится III этап оперативно-профилактического мероприятия «Мотоцикл»
В Бурятии отметили День ГИБДД: фоторепортаж
В Бурятии отметили День ГИБДД: фоторепортаж
Общество, 03.07.2019
Начальник ГИБДД Бурятии Павел Югов пожелал сотрудникам быть «такими же принципиальными». «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с празднования Дня ГИБДД
Спортсмены жалуются на качество лыжероллерной трассы в Улан-Удэ
Спортсмены жалуются на качество лыжероллерной трассы в Улан-Удэ
Общество, 03.07.2019
В начале июня на лыжероллерной трассе «Снежинка» в посёлке Аршан открылся лыжероллерный сезон
Военные из Бурятии подавили связь «противника»
Военные из Бурятии подавили связь «противника»
Общество, 03.07.2019
Учения прошли в Забайкальском крае на полигоне Цугол
Первый канал назвал буузы «бурятским фаст-фудом»
Первый канал назвал буузы «бурятским фаст-фудом»
Общество, 03.07.2019
Очередной сюжет о Бурятии вышел в передаче «Доброе утро»
В Бурятии прогрелось знаменитое Бормашевое озеро
В Бурятии прогрелось знаменитое Бормашевое озеро
Общество, 03.07.2019
Об этом сообщил директор «Заповедного Подлеморья»
В Бурятии нужна помощь больному раком режиссёру «Решалы»
В Бурятии нужна помощь больному раком режиссёру «Решалы»
Общество, 03.07.2019
Известному в Бурятии КВНщику, режиссёру и продюсеру Евгению Замалиеву уже ампутировали ногу
Верховный шаман Бурятии презентовал необычную книгу
Верховный шаман Бурятии презентовал необычную книгу
Общество, 03.07.2019
В сборнике подробно описывается обряд почитания рода и влияние родовых духов на жизнь человека
В Улан-Удэ прошло первенство Советского района по футболу
В Улан-Удэ прошло первенство Советского района по футболу
Общество, 03.07.2019
27 июня на спортивной площадке сквера КДЦ «Заречный» состоялось традиционное первенство Советского района по футболу среди дворовых команд.
Сегодня в Улан-Удэ отключат светофоры на Бабушкина
Сегодня в Улан-Удэ отключат светофоры на Бабушкина
Общество, 03.07.2019
ПАО «Горэлектросети» проведёт плановый ремонт сегодня, 3 июля
Сегодня в Улан-Удэ обсудят генплан города
Сегодня в Улан-Удэ обсудят генплан города
Общество, 03.07.2019
Прийти на публичные слушания может любой желающий

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
200 эвенков Россошино vs Нефритовый «бизнес» ЗГРП
29.06.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Волшебная власть воды
17.06.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Врачи Бурятии: наказать vs помочь
28.05.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Отчёт по проектам
22.04.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Бомжи: отстреливать или запирать в вольеры?
01.04.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Долг перед женщиной
05.03.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Стриптиз посмотрели, верблюдов сожгли
28.02.2019
Загрузка...
^