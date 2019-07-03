Операция «Мотоцикл» проходит в Бурятии

С 1 по 10 июля в Бурятии проводится III этап оперативно-профилактического мероприятия «Мотоцикл»



Автоинспекторы уделят особое внимание водителям мототранспортных средств. Наряды ДПС нацелены на профилактику ДТП с их участием, на выявление лиц, управляющих мототехникой без соответствующих документов (водительского удостоверения, регистрационных знаков), а также находящихся в состоянии опьянения. Об этом сообщает МВД по Бурятии.



Отдельное внимание будет уделено несовершеннолетним водителям и работе по обнаружению похищенных мотоциклов.



В 2019 году в Бурятии зарегистрировано 49 дорожно-транспортных происшествий с участием мототранспорта. В результате них три человека погибло и 42 получили ранения различной степени тяжести.



Особую тревогу вызывают юные водители, которые получили мототехнику в подарок от своих родителей.



- Зачастую взрослые не понимают, какую опасность представляет такая игрушка в руках у детей, не обладающих знаниями ПДД и навыками вождения на оживленных улицах города. Приобретая для несовершеннолетних мотоциклы, мопеды и скутеры, родителям следует помнить, что управлять ими можно после прохождения обучения в автошколе по достижении определенного возраста и получения водительского удостоверения. Кроме того, необходимо обязательное использование соответствующей экипировки, - отмечают в Госавтоинспекции.



