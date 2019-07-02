В парках Улан-Удэ пройдут пенные вечеринки

В программе – конкурсы, танцы, шоу мыльных пузырей и раздача подарков



Вечером 6 июля в улан-удэнском парке «Юбилейный» пройдёт самый пенный праздник лета для всей семьи. В 17:00 начнётся пенная вечеринка «Pro Bubbles Party» под открытым небом. Об этом сообщает дирекция по паркам культуры и отдыха столицы Бурятии.



Организаторы обещают провести в рамках праздника конкурсы с обаятельным и харизматичным ведущим, показать современные хиты в исполнении лучших диджеев города и шоу мыльных пузырей. Также в программе будут зажигательные танцы и раздача призов и подарков.



Повторно праздник состоится 19 июля в 17:00 в парке имени С. Н. Орешкова.



Возрастное ограничение 6+

