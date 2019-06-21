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В Бурятии вальщик леса «перестарался» с рубкой, чтобы увеличить заработок

В Бурятии вальщик леса «перестарался» с рубкой, чтобы увеличить заработок
Общество,  Фото:pixabay.com
Ущерб составил 84,5 тысячи рублей

В результате рейда участковый и сотрудники лесхоза в Курумканском участковом лесничестве задержали подозреваемого в незаконной рубке. В ходе проверки деляны, которую работники очищали от порубочных остатков, обнаружен переруб четырёх деревьев. Ущерб составил 84,5 тысячи рублей.

Установлено, что сосны спилил один из вальщиков – 43-летний житель села Курумкан, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за кражи и угрозу убийством. На его счету пять судимостей.

По словам подозреваемого, таким образом он хотел увеличить объём спиленной древесины и, соответственно, свой заработок.

Злоумышленник задержан. У него изъяты трактор, автомобиль «ЗИЛ», бензопила.

Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии

рубка леса
 
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