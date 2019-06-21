В Бурятии вальщик леса «перестарался» с рубкой, чтобы увеличить заработок

Ущерб составил 84,5 тысячи рублей



В результате рейда участковый и сотрудники лесхоза в Курумканском участковом лесничестве задержали подозреваемого в незаконной рубке. В ходе проверки деляны, которую работники очищали от порубочных остатков, обнаружен переруб четырёх деревьев. Ущерб составил 84,5 тысячи рублей.



Установлено, что сосны спилил один из вальщиков – 43-летний житель села Курумкан, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за кражи и угрозу убийством. На его счету пять судимостей.



По словам подозреваемого, таким образом он хотел увеличить объём спиленной древесины и, соответственно, свой заработок.



Злоумышленник задержан. У него изъяты трактор, автомобиль «ЗИЛ», бензопила.



Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии



