Ущерб составил 84,5 тысячи рублей
В результате рейда участковый и сотрудники лесхоза в Курумканском участковом лесничестве задержали подозреваемого в незаконной рубке. В ходе проверки деляны, которую работники очищали от порубочных остатков, обнаружен переруб четырёх деревьев. Ущерб составил 84,5 тысячи рублей.
Установлено, что сосны спилил один из вальщиков – 43-летний житель села Курумкан, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за кражи и угрозу убийством. На его счету пять судимостей.
По словам подозреваемого, таким образом он хотел увеличить объём спиленной древесины и, соответственно, свой заработок.
Злоумышленник задержан. У него изъяты трактор, автомобиль «ЗИЛ», бензопила.
Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии
В Бурятии вальщик леса «перестарался» с рубкой, чтобы увеличить заработок
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