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По Забайкалью ударили заморозки

Общество, 
Дачникам рекомендуют позаботиться о насаждениях

Согласно информации, поступившей от Забайкальского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ночь на 5 июня местами по краю ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до -3°.

В связи этим, Главное управление МЧС России по Забайкальскому краю обращается к жителям и рекомендует утеплить посадки на огородах и дачах; выезжая с ночёвкой на природу для сбора ягод и грибов, отправляясь на рыбалку или охоту, обязательно взять с собой тёплую одежду и средства, позволяющие без ущерба для здоровья перенести возможное похолодание.

- Обогревая жилище, следите за исправностью нагревательных приборов и печей, соблюдайте правила пожарной безопасности. – сообщает пресс-служба ведомства. 
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