По Забайкалью ударили заморозки

Дачникам рекомендуют позаботиться о насаждениях



Согласно информации, поступившей от Забайкальского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ночь на 5 июня местами по краю ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до -3°.



В связи этим, Главное управление МЧС России по Забайкальскому краю обращается к жителям и рекомендует утеплить посадки на огородах и дачах; выезжая с ночёвкой на природу для сбора ягод и грибов, отправляясь на рыбалку или охоту, обязательно взять с собой тёплую одежду и средства, позволяющие без ущерба для здоровья перенести возможное похолодание.



- Обогревая жилище, следите за исправностью нагревательных приборов и печей, соблюдайте правила пожарной безопасности. – сообщает пресс-служба ведомства.