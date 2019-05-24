В Иркутске состоится концерт для будущих мам

Вход для будущих мам свободный



6 июня в концертном зале Иркутской областной филармонии (ул. Дзержинского, 2) в 12-й раз состоится концерт Губернаторского симфонического оркестра «Улыбнись, малыш!» – подарок администрации города Иркутска для будущих мам.



Вход для будущих мам свободный, сообщает пресс-служба мэрии Иркутска.



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