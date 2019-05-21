В Бурятии в фотоловушку попали медвежата

Специалисты заповедника опубликовали видеозапись с камеры
В Байкальском заповеднике в фотоловушку попали трое медвежат. Камера запечатлела их на прогулке – на записи они дурачатся, обследуя территорию.
- Мы тут проверили фотоловушки. Смотрите, какие малыши попали в кадр. Не обращайте внимание на даты - они сбились из-за перебоев работы элементов питания, - отмечается в официальной группе заповедника в соцсети.
Как сообщал «Байкал-Daily», в апреле в кадр фотоловушки заповедника попал соболь
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Специалисты заповедника опубликовали видеозапись с камеры
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