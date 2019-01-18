В больницах Бурятии ввели масочный режим

Таким образом усилили профилактику гриппа и ОРВИ
В период увеличения заболеваемости ОРВИ в больницах республики усилены меры профилактики и введены ограничительные мероприятия. Введён масочный режим, ограничено посещения больных в стационарах.
Увеличена численность бригад неотложной скорой помощи в поликлиниках города и перепрофилированы отделения в медицинских организациях Улан-Удэ. Об этом сообщает пресс-служба минздрава Бурятии.
Изменён порядок госпитализации и маршрутизации больных. Из центральных районных больниц привлекаются специалисты: педиатры и терапевты - для обеспечения потоков пациентов своевременной медицинской помощью в городских больницах.
Руководящий состав минздрава Бурятии проводит объезды городских больниц, где перепрофилированы отделения для приёма пациентов с ОРВИ.
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Таким образом усилили профилактику гриппа и ОРВИ
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