9-классники Иркутской области пройдут собеседование

Это устное собеседование по русскому языку
Девятиклассники 13 февраля пройдут устное собеседование по русскому языку, которое является допуском к государственной итоговой аттестации в 2019 году. До 30 января включительно школы принимают заявления на собеседование от учащихся. Об этом сообщила министр образования Иркутской области Валентина Перегудова.
Модель проведения итогового собеседования разрабатывалась в течение двух лет. Широкомасштабные апробации прошли как на федеральном, так и на региональном уровнях. В них приняли участие более 800 тысяч девятиклассников во всех регионах России.
- Собеседование не является устной частью основного государственного экзамена (ОГЭ) по русскому языку, это самостоятельная процедура допуска к нему. Результатом итогового собеседования может быть «зачёт» либо «незачёт». Для выпускников, получивших «незачёт», либо не явившихся на собеседование по уважительной причине, предусмотрены дополнительные дни - 13 марта и 6 мая, - отметила министр.
Участникам итогового собеседования будет предложено выполнить четыре задания: чтение текста вслух, его пересказ с привлечением дополнительной информации, монолог по одной из выбранных тем и диалог с экзаменатором-собеседником. Собеседование направлено на проверку навыков спонтанной речи. На выполнение работы каждому участнику отводится в среднем 15 минут. Для выпускников с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов продолжительность процедуры может быть увеличена на 30 минут. Через пять календарных дней будет завершена проверка всех ответов. Таким образом, с результатами итогового собеседования ученики будут ознакомлены уже 19 февраля.
На сегодняшний день подготовлены материалы для аттестации экспертов по проверке и оцениванию устных ответов с использованием аудиозаписей. На сайте ФИПИ можно ознакомиться с демоверсиями и спецификой контрольно-измерительных материалов для проведения итогового собеседования по русскому языку, сообщили в правительстве региона.
9-классники Иркутской области пройдут собеседование
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