По данным СМИ, известный певец обвиняется в избиении человека
В районном суде в Монголии началось заседание по рассмотрению уголовного дела в отношении известного певца Амархуу Борхуу и его менеджера. Они обвиняются в избиении мужчины, сообщает ARD.
«За нарушение статей 11.4.1 и 11.6.1 Уголовного кодекса Монголии им грозит либо крупный штраф, либо лишение свободы на срок до 1 года», - уточняет портал.
Амархуу косвенно прокомментировал происходящее, оставив на своей странице запись: «Не зная ничего, как можно судить??? И при этом оскорблять??»
Амархуу Борхуу — российский поп-певец и актёр монгольского происхождения, бывший солист группы «Премьер-министр». Родился 1 июля в Монголии. Когда был ребёнком, семья переехала в Улан-Удэ, где предложили работу главе семейства, цирковому актёру и режиссёру.
Амархуу стал известен на всю страну после победы в 2006 году в конкурсе «Народный артист 3». После он получил звание заслуженного артиста Бурятии и квартиру в Улан-Удэ.
После победы в телепроекте перебрался в Москву, став участником группы «Премьер-министр», в составе которой выступал до июня 2013. Затем начал сольную карьеру.
В 2010 году снялся в главной роли в монгольско-российском фильме «Операция «Татар» и дал согласие на съёмки во второй части трилогии Сергея Бодрова о Чингисхане — «Великий хан». Последние годы живёт вместе со своей семьёй в Монголии. В 2016 году выступал в монгольском аналоге шоу «Один в один», где занял второе место.
В последний раз в Улан-Удэ выступал с концертом в 2015 году, заявив тогда, что планирует открыть здесь свой фан-клуб.
Начался суд над певцом Амархуу Борхуу
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